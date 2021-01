© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Zucchero per Gabriele Benetti, carbone per tutti gli altri cestisti della Benacquista Latina dopo l'amara sconfitta incassata a Ferrara (71-65) nel giorno dell'Epifania. Il massimo in carriera di Benetti (29 punti, 6 rimbalzi, 31 di valutazione) non evita la sconfitta, perché i nerazzurri hanno sciorinato una prestazione insufficiente con tutti gli altri effettivi. Soprattutto la panchina, in passato vero valore aggiunto di Latina, non ha dato quel cambio di ritmo necessario per vincere: il quintetto base (Passera, Mouaha, Lewis, Benetti, Gilbeck) ha fatturato 56 dei 65 punti del team, catturato 23 dei 35 rimbalzi di squadra, totalizzando una valutazione globale di 68; la somma dei subentranti Piccone, Baldasso, Raucci e Bisconti dà un desolante -3. Le due voci più pesanti nelle statistiche sono un insolito 3/13 nelle triple (23% contro l'usuale 36%) e un invece consueto numero elevatissimo di palle perse: ben 20 alla fine, poco sopra la media di 17,6 del campionato in corso, un dato che fa della Benacquista il team più sprecone tra i 27 di tutta l'A2.PARLA IL COACHL'analisi del coach sconfitto fotografa il match: «Una buona prima parte di gara - commenta Franco Gramenzi - noi ingenui nella seconda. Come al solito le palle perse ci pesano: non solo da parte dei giocatori più giovani, ma anche di quelli più esperti. Dobbiamo imparare a sprecare meno, altrimenti diventa difficile vincere contro questo genere di squadre». Una certezza in questa prima parte della stagione, il gran lavoro fatto dalla retroguardia: «Abbiamo fatto un buonissimo lavoro in difesa - conferma Gramenzi - nell'arco di tutta la gara: contro questo tipo di avversario molto solido e forte però facciamo molta fatica in attacco: siamo stati ingenui e questo è il rammarico che ho su questa partita. Complimenti agli avversari, ritengo che il loro cammino fino a oggi sia stato importante». Il dato delle palle perse però è j a spina nel fianco. Latina iniziò la stagione battendo Scafati in Supercoppa (91-89) perdendo 22 palloni. Poi, nel debutto in campionato contro con San Severo, le palle gettate furono 21. Con Pistoia e Scafati in campionato il dato scese a un accettabile 13 palle buttate via per gara, ma nelle ultime tre sfide, siamo tornati ai livelli d'inizio stagione: 20 perse nella sconfitta di Rieti, 21 nella vittoria sofferta contro la Stella Azzurra Roma, ancora 20 l'altro ieri a Ferrara. Un aforisma caro alla celeberrima scrittrice di gialli Agatha Christie diceva: «Solo perché un problema non è ancora stato risolto, non è detto che sia impossibile da risolvere» ma finora quello delle palle perse è un grattacapo ben lontano dalla soluzione per il quintetto Benacquista.Stefano Urgera