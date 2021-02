© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Ieri, quando gli appassionati di basket leggendo le ultime novità sui social hanno scoperto che la Benacquista avrebbe aggregato Raffa alla prima squadra, per qualche istante hanno pensato che il Festival di Sanremo in cartello la prossima settimana si sarebbe collegato ogni serata col Palabianchini di Latina. L'equivoco è stato immediatamente risolto: nel capoluogo pontino domani non arriverà la Carrà, bensì il nuovo acquisto che i nerazzurri hanno scelto per affrontare al meglio l'ultima parte dell'A2 del basket maschile. Anthony Joseph Raffa, nato 30 anni fa in New Jersey, sostituirà dal prossimo match in cartello il 7 marzo contro Rieti, il pivot Brandon Gilbeck: scelta dolorosa derivata non da demeriti di Gilbeck, ma dalla regola che prevede per l'A2 l'utilizzo massimo di due stranieri per gara. Raffa ha già giocato in Italia con Virtus Roma, Legnano, Orzinuovi e, nella passata stagione, proprio con quella Rieti che terrà a battesimo il suo ritorno nel BelPaese: «Abbiamo scelto un giocatore ancora giovane, ma molto esperto a questi livelli - spiega il coach, Franco Gramenzi - può giocare sia play che guardia e ci consentirà d'esplorare nuove situazioni tattiche che proveremo in allenamento e soprattutto in partita, visto giocheremo ogni tre giorni». Raffa è ben noto al pubblico pontino: l'8 dicembre 2018, con la maglia del Legnano, stabilì a Latina il suo massimo in carriera in un campionato italiano, insaccando 40 punti in 39', con 5 assist, 4 rimbalzi e 39 di valutazione. La Benacquista, alla fine, vinse 84-81 grazie all'abnegazione di Giorgio Di Bonaventura: con una difesa asfissiante neutralizzò l'ultimo tiro di Raffa che valeva l'aggancio e il prolungamento ai supplementari.St.Ur.© RIPRODUZIONE RISERVATA