Anche il 2021 volge al termine, un anno che nella pallacanestro pontina sarà ricordato tra i peggiori di sempre, per la pandemia che ha colpito duramente i club dal punto di vista economico. Le squadre iscritte ai campionati dalla lettera A alla lettera C si contano ora sulla punta delle dita: la Benacquista Latina milita in A2, la Meta Formia in B, l'Oasi di Kufra Fondi in C Gold e Virtus Aprilia, Nbt Latina, Serapo Gaeta e Fortitudo Scauri in C Silver. Sette squadre contro le 13 dell'era pre-Covid, una situazione ben lontana dall'ottimale, visto che nessuna di queste lotta per vincere il campionato di competenza e un paio sono pure a rischio retrocessione. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, però, è positivo il fatto che ci sia ancora gente che investe tempo e danaro in attività sportive.

AGRODOLCE

Per la Benacquista Latina il 2021 è stato un anno in agrodolce: 12 mesi ricchi di delusioni, ma anche di soddisfazioni. Intanto essere riusciti a tenere in vita un team nella seconda serie della pallacanestro nazionale è di per sé una bella impresa, anche perché nella prima metà dell'anno il campionato della scorsa stagione è stato pesantemente falsato. La Benacquista inaugurò il 2021 il 2 gennaio con una buona vittoria (70-66) contro la Stella Azzurra Roma, poi arrivarono 5 sconfitte a filotto e un altro successo curiosamente con lo stesso punteggio (66-70) a San Severo: 7 match in 29 giorni non si giocano nemmeno in Eurolega. Poi, dal 10 febbraio al 14 marzo, nessuna partita: rinvii a catena per il Covid. Dal 14 marzo al 18 aprile, altre 7 gare, con partite farsa come quella giocata contro una Rieti scesa sul parquet con solo 5 giocatori e quella contro una Ferrara reduce dal Covid, vinta 92-64. Nella seconda fase, una delle pagine più brutte della pallacanestro italiana: nel girone a 6 non si giocarono tutte le partite, con Rieti e San Severo retrocesse in virtù di calcoli immaginifici.

OTTIMISMO

L'annata da incubo però non ha indebolito la fiducia del patron Lucio Benacquista e dei suoi collaboratori, con la riconferma del coach Franco Gramenzi per il settimo anno in fila: «Abbiamo deciso di guardare avanti con ottimismo - spiega Gramenzi - lo dovevamo ai nostri tifosi che ci sono stati sempre vicini e alla città che merita un posto importante nel panorama sportivo nazionale». La squadra del nuovo torneo è stata costruita con i confermati Marco Passera, Abdel Fall e Aristide Mouaha più quattro giovani emergenti (Veronesi, Radonjic, Durente, Ambrosi) e due stranieri. Nelle prime sei gare di campionato, però, Latina non ha mai schierato l'infortunato Paulius Dambrauskas, registrando un deficitario record di 1 vittoria e 5 sconfitte: ultimo posto in solitaria occupato il 7 novembre. Il taglio di Dambrauskas e l'ingaggio di Lautier, hanno cambiato la musica: nelle altre 6 gare giocate la Benacquista ha marciato a ritmo di primato: 5 vittorie, 1 sconfitta. Exploit che vale il quarto posto al termine dell'anno solare e Abdel Fall votato miglior giocatore di tutto il girone Rosso per dicembre. Dopo il riposo nel week-end natalizio i nerazzurri da lunedì scorso sono tornati in palestra: domenica prossima, al Palabianchini, arriva la capolista Scafati: il match chiarirà le reali possibilità del quintetto pontino.

