Salperà domani pomeriggio con la sfida tra Benacquista Latina e Tezenis Verona (Palabianchini, ore 18) l'A2 del basket maschile, veleggiando verso una stagione che si presenta enigmatica e ricca d'incognite. La novità più importante, rispetto allo scorso anno, è il ritorno del pubblico sugli spalti, per una capienza del 35% dei posti fruibili in ogni impianto: a Latina una potenzialità di circa 800 sedie, più che sufficienti per soddisfare le richieste iniziali dei supporter pontini. I punti interrogativi derivano dalla caratura delle avversarie, con squadre costruite in gran parte guardando al bilancio. Nel girone Rosso, quello dove milita la Benacquista, tra i 14 club in griglia di partenza, proprio Verona parte come la favorita numero uno per il salto nella massima serie, l'A1. La formula prevede due gironi da 14 squadre l'uno (Rosso e Verde) una prima fase di 26 gare di andata e ritorno, poi una breve appendice definita a orologio con altre 4 incontri. Al termine della regular season, le prime 8 di ogni girone si qualificheranno per i play-off, le due quattordicesime retrocederanno direttamente in B, mentre dodicesime e tredicesime affronteranno le forche caudine dei play-out, con lo scopo d'evitare altri due declassamenti. Obbiettivo minimo della Benacquista, la salvezza immediata; quello ideale, entrare nelle 8 che proseguiranno nella corsa promozione.

IL CAPITANO

Con la partenza di Raucci destinazione Scafati, i galloni di capitano sono passati sulle spalle del veterano Marco Passera, play di 39 anni, alla terza stagione in nerazzurro: «Finalmente si riparte, si torna al palazzetto - sorride il leader dei pontini - noi per giocare una partita vera; il pubblico per esserci. Dopo 18 mesi di situazione stranissima, si tornano a vivere le emozioni, quelle vere di un match davanti ai tifosi. Nell'ultima stagione le motivazioni andavano cercate solo dentro noi stessi: ora speriamo di poter tornare ad avere la spinta degli spettatori, fondamentale per dare quella carica supplementare nei momenti topici di ogni sfida. Verona? Una delle formazioni più attrezzate del campionato, ha un organico d'altissimo livello, costruito per lottare ai vertici dal primo all'ultimo turno di campionato. Per noi sarà un durissimo banco di prova. Siamo pronti: per dare battaglia, per giocare la miglior partita possibile, per renderci conto a che punto siamo, per capire la nostra reale caratura».

IL COACH

Assente il play titolare Paulius Dambrauskas, convalescente dopo un infortunio al piede rimediato in Supercoppa, ci sarà il suo sostituto Gabriele Spizzichini, ingaggiato con un contratto bimestrale a supporto del quintetto latinense: «Per questo esordio in regular season, Verona è l'avversario più scomodo che ci potesse toccare - sottolinea il coach Franco Gramenzi, alla settima stagione sulla panca Benacquista - è anche vero che siamo all'inizio del campionato, quando le sorprese non mancano. Dobbiamo affrontare la gara con il massimo entusiasmo, non concentrandoci troppo sull'avversario, ma su quelli che sono i nostri obiettivi per questa stagione. Dovremo far tornare il Palabianchini un campo caldo, grazie al sostegno del pubblico».

