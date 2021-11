Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

BASKET, SERIE A2

Provvedimenti draconiani in casa della Benacquista dopo un avvio di campionato al di sotto delle attese. Nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile i pontini dopo il buon successo nel turno inaugurale contro la quotata Verona, hanno infilato 5 sconfitte consecutive. Ecco quindi l'ingaggio di Dwayne Lautier-Ogunleye, guardia, classe 1996, alto 1,93: arriva a Latina dal girone Verde dell'A2, dove negli ultimi due mesi è stato ingaggiato a gettone da Udine, una delle favorite per il salto di categoria. In Friuli Lautier ha giocato 5 gare di Supercoppa (7,8 punti, 3,8 rimbalzi, 3,2 assist per gara in 26' di presenza media sul parquet) e 4 in campionato con 10 punti, 3,3 rimbalzi e 2,3 assist in 25'. Lautier aveva già giocato in A2 a Bergamo nella stagione 2019-20: media 14.9 punti, 4,2 rimbalzi e 3,1 assist in 31' passati sul parquet. Il cestista anglo-francese nel pomeriggio di ieri ha già preso parte al primo allenamento con il team Benacquista: «Sono molto felice di essere qui a Latina - sorride Dwayne - è successo tutto all'improvviso: non vedo l'ora di giocare. Sono pronto a fare tutto il possibile per aiutare la squadra a vincere». L'innesto del nuovo giocatore, stravolge le gerarchie nel team nerazzurro: il suo arrivo esclude automaticamente Paulius Dambrauskas, che giocò solo la prima gara in Supercoppa, bloccato poi da un infortunio dal quale non s'è ancora ripreso. Esperienza chiusa pure per Gabriele Spizzichini, ingaggiato a gettone per sostituire Dambrauskas: la Benacquista ha comunicato ieri di aver esercitato la clausola rescissoria nei confronti del giocatore, che probabilmente non ha convinto nelle sei gare di campionato giocate. Con l'innesto di Lautier e il buon esito dell'utilizzo contemporaneo in campo della coppia di lunghi Fall-Bozzetto, la Benacquista varia parecchio l'assetto tattico con due bomber pericolosi dal perimetro (Henderson e Lautier) le due torri gemelle sotto le plance e i play Passera e Durante che, vista la sostituzione dei play Dambrauskas e Spizzichini, avranno più minuti e più responsabilità in cabina di regia.

Stefano Urgera

