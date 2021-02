© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Il match giocato sabato sera dalla Benacquista Latina contro la Ge.Vi. Napoli doveva essere un partita di transizione, contro una rivale inarrivabile ma, col senno di poi, la sconfitta incassata (un onorevole 59-69 al cospetto di uno dei club più quotati di tutta l'A2) lascia rimpianto e rabbia in casa dei nerazzurri. Sicuramente la squadra non è piaciuta al coach Franco Gramenzi, che ha abbandonato il Palabianchini pochi minuti dopo la fine del match, evitando di commentare la prestazione dei suoi giocatori, protagonisti del solito match dove cuore e gambe non sono stati supportati dalla testa.Il team nerazzurro ha sciorinato una grande prestazione difensiva, ha tenuto il miglior attacco del girone (quasi 82 punti di media segnati) una dozzina di punti sotto la sua produzione abituale e ha contrastato l'offensiva dei campani con giusta aggressività in ogni frangente del match. Jaren Lewis ha dimostrato di essere, insieme con il capitano Davide Raucci, il vero ministro della difesa, riuscendo a coinvolgere tutti i compagni in una buona gestione della retroguardia. Le buone notizie però finiscono qui, perché Lewis e Raucci sono stati anche positivi in attacco (27 punti, 27 di valutazione) mal supportati però dai compagni.Il problema dei nerazzurri nella fase offensiva è cronico: tra le 27 squadre divise nei due gironi dell'A2 solo San Severo (64,3 punti per gara) fa peggio dei pontini che ne fatturano 66,9 ogni volta che scendono sul parquet. Contro Napoli, poi, Latina ha tirato sotto media sia dalla lunetta (9/17, il 53% contro il 77 stagionale) sia nelle triple: 4/23, il 17% contro il 30. In un match perso di 10 punti, dove Napoli ha tirato 8/24 da tre e 15/20 dalla lunetta, bastava produrre il minimo sindacale per portare a casa un successo prestigioso. Il problema di Latina è la poca capacità di leggere la partita da parte di alcuni giocatori, con un insistente utilizzo del tiro da tre punti, anche quando non va mai dentro.Manca poi quello che negli Usa viene definito un go to guy un cestista cioè al quale affidare i palloni che scottano nei momenti topici. Quasi tutte le squadre di bassa classifica stanno tornando sul mercato per inserire rinforzi: Latina per ora è in stand-by. Serve un bomber affidabile dal perimetro, possibilmente di nazionalità italiana, perché i due stranieri Lewis e Gilbeck finora sono apparsi all'altezza.Stefano Urgera