30 Aprile 2021

BASKET

La sindrome del Dr Jekyll e Mr Hyde non abbandona la Benacquista Latina. Anche dopo 29 gare ufficiali giocate tra Supercoppa e campionato il quintetto pontino non trova continuità nella stessa partita. In stagione solo in poche partite (Scafati in Supercoppa, Ferrara e Ravenna in campionato) i nerazzurri hanno giocato senza flessioni nell'arco di tutta la gara. Nel secondo turno della fase a Orologio dove, nel girone Blu a sei squadre, solo le prime 4 si salveranno senza ricorrere ai play-out, la Benacquista batte Orzinuovi (92-86) al termine del classico incontro double-face. A un primo tempo sotto tono (36 punti segnati, 10/25 da due) fa da contraltare una ripresa perfetta: 56 punti insaccati in 20', con 8/20 da due, 7/10 da tre, 19/21 ai liberi.

Stessi nomi e numeri sulle magliette, atteggiamento molto differente: «Orzinuovi è una squadra molto fisica - sottolinea il coach vincente, Franco Gramenzi - non è stato facile affrontarla senza il nostro pivot Abdel Fall, out per infortunio. Gara dai due volti? Giusto: nel primo tempo siamo stati lenti e prevedibili, subendo la loro pallacanestro, ci siamo fatti imbrigliare. Nella ripresa, invece, abbiano giocato allargando il campo, perché era l'unico modo per riemergere dal -12 (33-45 al 19') dove eravamo precipitati. Devo elogiare tutti i ragazzi perché quando giochi a questi livelli la posta in palio è molto alta e non è facile ribaltare l'esito di una gara: loro ci sono riusciti mettendoci l'anima, senza mai demordere. Le sfide di questa seconda fase saranno tutte così: giocare meno sulla qualità e più sulla sostanza e saper cambiare atteggiamento nel corso di una gara iniziata male è dote preziosa». Dopo due giornate Latina comanda il girone Blu con 8 punti, in compagnia di Capo d'Orlando, ma per scongiurare i play-out servono ancora un paio di vittorie nei 4 match che restano.

SERIE B

Nessun patema, invece, per la Meta Formia, che ha conquistato la permanenza nella serie B con un turno d'anticipo battendo domenica scorsa (96-93) Bisceglie. L'ultima gara è in cartello dopodomani (ore 18) sul parquet di Ruvo di Puglia, ma potrebbe essere spostata di qualche giorno per problemi legati al Covid dei pugliesi: «Siamo in attesa di notizie dall'ufficio gare - spiega il coach dei Formiani Gianni Di Rocco - vogliamo comunque onorare questa sfida. La salvezza? Una grandissima impresa di un gruppo che è stato formidabile ad andare oltre le tantissime difficoltà di una stagione anomala. Il team è molto giovane, la maggior parte di questi cestisti ha ancora una lunga carriera davanti, ma questa meritata salvezza conquistata con la maglia della Meta Formia, resterà per tutti loro un bellissimo ricordo».

Stefano Urgera

