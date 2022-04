Martedì 5 Aprile 2022, 10:22



L'ultimo turno dell'A2 del basket maschile è foriero di ottime notizie per la Benacquista Latina, che ha passato la domenica alla finestra dopo aver vinto l'anticipo del sabato (81-60) contro la Stella Azzurra Roma. Osservate speciali, le due formazioni pugliesi, dirette concorrenti dei pontini: una per evitare la zona play-out, l'altra per agganciare i play-off. Le due antagoniste sportive hanno perso entrambe: Nardò in casa contro Forlì; San Severo sul campo della Lux Chieti. Risultato, la salvezza dei nerazzurri ora è certa, perché la Benacquista ha 24 punti in graduatoria, ben 10 in più dei salentini del Nardò, che nelle 5 gare che restano potrebbero ipoteticamente solo appaiare i pontini, in vantaggio però 2-0 nei confronti diretti. Latina, inoltre, sabato scorso aveva agganciato San Severo all'ottava piazza a quota 24 ma qui, in virtù di un maledettissimo mezzo canestro di svantaggio nel doppio confronto (80-78 per San Severo in Puglia, 79-78 per Latina al Palabianchini) il team Benacquista dovrà fare 2 punti in più per accaparrarsi l'ottavo posto.



GLI SCENARI

Restano 5 gare al termine della prima fase, ma solo il match di domenica prossima è noto: proibitiva trasferta per Latina sul rettangolo della capolista solitaria Scafati, abbordabile casalinga per San Severo, proprio contro Nardò. Poi, nella fase denominata a orologio ogni squadra del girone Rosso affronterà 4 rivali del girone Verde, in base al piazzamento. Per farla breve Latina, che probabilmente chiuderà il girone di ritorno al nono posto, sfiderà in trasferta settima e ottava del gruppo Verde, decima e undicesima tra le mura amiche. Della fase a orologio si sanno già le scansioni: Benacquista in casa sabato 16 e domenica 24 aprile; in trasferta mercoledì 20 aprile e domenica 1° maggio. I punti incassati nelle quattro gare orologistiche saranno sommati a quelli totalizzati nei 26 turni di regular season: tutti i punti raccolti contribuiranno a stilare le classifiche definitive (e separate) dei due gironi. Qui, le prime 8 di ogni raggruppamento disputeranno i play-off: vitale quindi per Latina staccare San Severo. Le avversarie sono ancora da definire, però il lotto è ristretto a una mezza dozzina di papabili: ai nerazzurri toccheranno due ostiche trasferte (Trapani, Casal Monferrato o Assigeco Piacenza) e due casalinghe contro rivali comunque motivate (Urania Milano, Bakery Piacenza o Biella). Sarà decisivo, per la griglia della fase a orologio, soprattutto il derby piacentino in cartello domenica prossima. Latina, passando ai play-off da ottava o al massimo da settima, incontrerebbe comunque una corazzata: Udine, Cantù o Pistoia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA