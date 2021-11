Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

BASKET, SERIE A2

Lautier atto secondo. Dopo l'ottimo esordio in maglia nerazzurra, l'anglo-franco-camerunense Dwayne Lautier ha guadagnato pure la convocazione con la Nazionale Britannica per le qualificazioni mondiali che si terranno nella prossima settimana e affronterà con il morale a mille la trasferta in cartello domani (ore 18) sul parquet dell'Allianz Pazienza San Severo, valida per l'ottava giornata della serie A2 del basket maschile. La sfida è una di quelle che contano doppio, perché i pontini attualmente sono attualmente ultimi a quota 4 in compagnia di Ferrara, Fabriano e Stella Azzurra Roma, mentre i pugliesi fanno parte dei cinque team arroccati a 6 punti: gli altri sono Nardò, Eurobasket Roma, Chieti e Cento.

PAROLA ALLA DIFESA

Il confronto diretto è la giusta occasione per rientrare nella corsa verso i play-off, ma Latina dovrà dare il massimo, anche perché con il ritorno del pubblico sugli spalti, il parquet di San Severo è uno dei più calienti di tutto il torneo: «Nessuna gara è semplice in questo campionato - conferma il bomber Terry Henderson, che domenica scorsa nella vittoria contro Ferrara ha giocato la sua miglior gara stagionale - non lo sarà nemmeno quella a San Severo. Sappiamo che oltre ad affrontare una squadra di buon livello, dovremo essere pronti a scendere su un campo difficile, ma ci è già capitato di giocare di fronte a tifoserie molto partecipi, come quando siamo andati a Cento: lì siamo rimasti concentrati e abbiamo disputato un match decente. Sarà importante in questa sfida che conta tantissimo, avere una buona energia in difesa: perché l'attacco, in ogni partita, può andare e venire, ma la difesa può essere controllata e gestita. Dovrà essere un sacrificio di squadra: l'ultima gara con Ferrara è stata importante per noi, abbiamo finalmente conquistato un'altra vittoria interrompendo la serie negativa. Faremo tutto il possibile per provare a vincere anche la prossima, per ottenere il primo successo esterno della stagione». La convocazione di Lautier nella Nazionale di Sua Maestà Elisabetta II rende orgoglioso il club Benacquista, ma toglierà un giocatore appena inserito nello scacchiere pontino per tanti giorni, da lunedì prossimo fino a fine mese. A tal proposito il match in cartello il 28 novembre a Forlì tra i padroni di casa della Unieuro e la Benacquista Latina è stato posticipato a martedì 30 novembre alle 20.30.

Stefano Urgera

