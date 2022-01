Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:03

I poliziotti della questura di Latina e dei commissariati hanno festeggiato ieri l'Epifania insieme ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere e ai piccoli ospiti dei centri di accoglienza e della case famiglia.

Un momento di gioia e di svago da regalare ai minori che si trovano a vivere situazioni di difficoltà e che sono costretti a vivere le giornate di festa in un ospedale anziché nel calore di una casa. Proprio per questo nasce l'iniziativa della Befana del poliziotto, che ieri ha visto gli agenti impegnati a portare un sorriso ai bambini del reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria Goretti, accompagnati dal questore Michele Spina.

E' stata l'occasione per consegnare ai piccoli degenti alcuni doni offerti da diversi partner pubblici e privati, ma anche per ringraziare il personale sanitario per la professionalità con cui svolge il lavoro in un momento storico tanto delicato caratterizzato dall'emergenza della pandemia. Dopo aver salutato i bambini dell'ospedale Goretti il personale della polizia ha raggiunto alcune case famiglia del territorio.

L'iniziativa si è svolta a Latina ma ha toccato anche altre strutture sanitarie, altri orfanotrofi e case famiglia della provincia che sono state visitate dai poliziotti delle sedi distaccate dei commissariati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA