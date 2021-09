Lunedì 27 Settembre 2021, 05:03

GAETA, LA RASSEGNA

La Banyera del regista spagnolo Sergi Maltí i Maltas ha vinto il premio come migliore opera al Visioni Corte International Short Film Festival nella sezione CortoFiction International, primeggiando anche per il miglior montaggio (Jorge Macaya), ex aequo con Replay (Nathalie Langlade), e per la migliore musica originale (Roger Subiran).

Nella rassegna organizzata con successo al cinema-teatro Ariston di Gaeta e al Club Nautico dall'associazione Il Sogno di Ulisse è stato inoltre aggiudicato il premio per la migliore regia all'israeliana Or Sinai (nella foto al centro) per Long Distance, segnando così per la prima volta in 10 anni di festival l'affermazione in questa categoria di una donna, tra le 68 in concorso.

Miglior attrice, inoltre, è stata premiata l'israeliana Leora Rivlin in Long Distance e miglior attore il turco Lorin Merchant per Les Criminels e menzione speciale al francese Theo Augier per Replay. Nella sezione CortoFiction Italia la migliore opera è stata giudicata Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi che hanno collezionato anche la palma per la migliore sceneggiatura. Migliore attrice Lucia Lorè ne La Pescatora e miglior attore Giorgio Borghetti per Captain T. Nel Cortoanimation primo posto per Sogni al campo, diretto da Magda Guidi e Mara Cerri, e miglior CortoDoc Das Spiel dello svizzero Roman Hodel. Nella sezione Kiddos, infine, la giuria ha votato Eggshell dell'irlandese Ryan William Harris e come miglior interprete la belga Charlotte Verwimp per Stephanie e Lennert Hillege con Mirage per la migliore fotografia.

Sono questi i risultati tra i 106 lavori in concorso, provenienti da 37 nazioni dei 5 continenti. «Al successo del Festival ha sottolineato la direttrice artistica del Festival, Gisella Calabrese - si è aggiunto anche quello per la mostra fotografica dedicata, al bastione La Favorita, al grande attore e regista Vittorio De Sica». E' stato anche edito da Ali Ribelli un quaderno di cinema.

Andrea Gionti

