17 Marzo 2021

IL BANDO

Cercasi hotel Covid, minimo tre stelle, a Latina o nei comuni limitrofi. Dopo la sospensione dell'attività dell'Excelsior di Latina Scalo per questioni legate alla certificazione antincendio, in via di soluzione con interventi da parte dei titolari che hanno già rimediato al 90% delle prescrizioni dei vigili del fuoco, la Asl di Latina ha emesso un avviso pubblico per cercare la disponibilità di strutture alberghiere con camere, dotate di bagno interno, per l'accoglienza di pazienti Covid positivi asintomatici che non necessitano di assistenza ospedaliera, ma che richiedono un periodo di quarantena e non sono in grado di trascorrere tale periodo al proprio domicilio.

La durata del servizio richiesto è di 30 giorni. C'è tempo fino al prossimo 25 marzo per la manifestazione di interesse. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare la loro disponibilità all'indirizzo Pec amministrazione@pec.ausl.latina.it con indicazione nell'oggetto della seguente dicitura: Manifestazione d'interesse per disponibilità alberghiera.

Richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. La Asl individuerà gli operatori idonei con i quali stipulerà specifiche convenzioni indicate nel modello B dell'avviso pubblicato sul sito www.ausl.latina.it insieme al modulo utile per la presentazione della domanda. In particolare la convenzione da sottoscrivere prevede che la struttura ricettiva ospitante fornisca alla tariffa pro-capite giornaliera di 30 euro più Iva, il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze, il servizio di reception/vigilanza h 24 (per qualsiasi emergenza), 7 giorni su 7 e la fornitura di saponi da bagno e carta igienica secondo le necessità.

Sarà invece cura della Asl provvedere mediante proprio personale, alla sorveglianza sanitaria delle persone alloggiate e ad indicare alla struttura alberghiera un proprio referente per qualsiasi esigenza o segnalazione relativa agli alloggiati. Inoltre la Asl garantirà, presso la struttura alberghiera, anche le operazioni di sanificazione, il ritiro e smaltimento dei relativi rifiuti e dei rifiuti prodotti dagli alloggiati, nonché la fornitura della biancheria e la fornitura e distribuzione giornaliera di colazione, pranzo e cena.

R.Cam.

