Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

IL PROGRAMMA

È Latina città universitaria a mettere tutti d'accordo anche se con accenti diversi, in una seduta in cui ha tenuto banco anche la Metro, con il centrodestra rimasto colpito dalla notizia dell'affidamento, da parte dell'amministrazione comunale, della revisione del progetto. Sulla Metro e sulla Mare-Monti (sul cui vecchio sedime potrebbe correre ora la futura linea ferroviaria leggera), Vincenzo Zaccheo ha affermato che «merita un Consiglio ad hoc, anche un confronto tra me e lei (rivolto al sindaco, ndr), tecnici e assessori: che fine faranno quelle somme, nel momento in cui si decide di fare altro?». Anche secondo Gianluca Di Cocco «cambiare il progetto pone dubbi sulla perdita del finanziamento», mentre Patrizia Fanti contesta il metodo: «Si dovevano ancora votare le linee di mandato, quando è stata affidata la revisione del progetto: un tema su cui ci si sarebbe dovuti confrontare in commissione Trasporti». A tutti ha risposto l'assessore alla Mobilità, Dario Bellini: «Il ministero delle Infrastrutture e trasporti ha chiesto di revisionare il progetto, risalente ormai al 2003 e datato al punto che quelle carrozze non si producono neanche più: non aveva inoltre una sostenibilità economica, dato che la Regione, che mediamente concede un contributo di 1,9 euro al chilometro contro i 7 richiesti dalla Metro, non ha mai dato seguito alla richiesta». Tutti d'accordo, poi, sul tema centrale del dibattito: Latina città universitaria, anche se con accenti diversi, rispetto all'utilizzo degli edifici di fondazione e di Palazzo M: «Ho visto un'apertura troppo timida su palazzo M, ma credo importante disegnare una cittadella universitaria che si snodi nel nucleo di fondazione», ha detto Zaccheo. Emilio Ranieri (Lbc) ha ricordato che nel nucleo di fondazione «ben 10mila metri quadri di edifici sono stati dati dallo Stato al Fondo immobiliare pubblico per essere privatizzati come l'ex Catasto e l'Intendenza di finanza, ma noi abbiamo lavorato su ex Teti, Casa del combattente, Circolo cittadino, Banca d'Italia, edifici che possono essere a disposizione di giovani, università, ricerca».

An. Ap.

