L'OMICIDIO

E' stato trasferito nella prima mattinata di ieri al centro di prima accoglienza minorile di Roma C.V., il 16enne studente di Casapulla (Caserta) accusato dell'omicidio del 17enne formiano Romeo Bondanese e di lesioni aggravate nei confronti di O.V., coetaneo e cugino della vittima. Il provvedimento restrittivo è stato adottato dal Pm Perna della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni della capitale, che è intervenuto a Formia nella tarda serata di martedì ed ha sottoposto ad un primo interrogatorio il giovane casertano, studente in un istituto di Santa Maria Capua Vetere, che è stato medicato in ospedale per alcuni tagli ad una mano che si è procurato durante l'aggressione. Non è stato effettuato il test per l'alcol, non essendoci segni di instabilità. Proseguono intanto le ricerche dell'amico che era con lui al momento dell'aggressione, un coetaneo di Cellole (Caserta), che sarebbe già stato identificato dalla polizia. E' stata anche ritrovata, anche se manca l'ufficialità per motivi legati alle indagini, l'arma del delitto, un coltello svizzero con il quale è stato ucciso Romeo Bondanese con un unico fendente che ha reciso l'arteria femorale, alle 19.40 di martedì grasso, dopo una breve ma violenta lite avvenuta nello spazio sovrastante la darsena dei pescatori La Quercia attigua al ponte Tallini, e ferito alla coscia il cugino O.V., che, sottoposto ad un delicato intervento operatorio presso l'ospedale Dono Svizzero, è stato giudicato fuori pericolo dai sanitari.

La salma di Romeo, studente della classe quarta I dell'Istituto Nautico Caboto di Gaeta, sarà sottoposta nei prossimi giorni ad esame autoptico nella capitale, da parte di un medico legale nominato dalla Procura del Tribunale dei Minorenni. Le indagini della polizia, coordinate dal vice questore Aurelio Metelli, dirigente del commissariato di Formia, con il quale hanno attivamente collaborato i carabinieri della Compagnia di Formia, la Guardia di Finanza e la polizia municipale, sono dirette a stabilire le cause della colluttazione culminata nell'accoltellamento, alla quale si era aggiunta un'altra decina di ragazzi in difesa dei loro amici.

Il giovane accoltellatore con la mano destra insanguinata è stato bloccato da un poliziotto ed un agente penitenziario, che si trovavano, liberi dal servizio, in quel punto della città affollato di giovani. La lite, secondo gli inquirenti sarebbe esplosa per futili motivi. Forse una parola di troppo, seguita da una reazione spropositata, tra un gruppetto di ragazzi che stavano risalendo da Largo Paone la scalinata che collega con via Vitruvio e l'altro gruppetto di casertani che si trovava accanto alle panchine della zona sovrastante la darsena accanto al McDonald's. Non sembra che i due gruppetti si conoscessero tra loro. L'accoltellatore, l'amico che sarebbe fuggito in sella ad un motorino e qualche altro giovane, sono arrivati quella sera stessa a Formia dalla provincia di Caserta, violando anche le norme restrittive imposte dal decreto governativo per gli spostamenti tra regioni. «Mio figlio aveva degli amici a Formia» ha detto la madre del ragazzo accusato di omicidio, giunta ieri mattina insieme con il marito e la figlia al commissariato di polizia di via Olivastro Spaventola. Poi ha aggiunto sconvolta: «Sono tre famiglie distrutte». Il commissario straordinario del Comune di Formia, Silvana Tizzano, ha incontrato ieri in municipio il vice questore Metelli per fare il punto della situazione ed ha emesso un'ordinanza con cui ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, invitando le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive «ad esprimere i propri sentimenti di profonda commozione e a promuovere opportunità di riflessione e confronti» e, per quanto riguarda il mondo della scuola, «a promuovere opportunità di riflessione e confronto con gli studenti sui temi sollevati dal tragico avvenimento». L'intera comunità del Golfo, sconvolta per l'assurda tragedia della sera di Carnevale, si è stretta commossa attorno alla famiglia Bondanese al padre Domenico, che gestisce a Spigno una ditta di arredi per negozi e supermercati, alla madre Tina Vellozzi e al fratello maggiore Francesco che ha perso, in circostanze ancora avvolte dal mistero, un figlio che tutti i suoi amici definiscono «buono, educato e innocuo». «In un momento così tragico per le sorti di due famiglie per bene e molto conosciute - osservano gli avvocati Vincenzo Macari e Civita di Russo - si chiede unicamente rispetto e riserbo».

Sandro Gionti

