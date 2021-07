Lunedì 12 Luglio 2021, 05:00

VOLLEY

Di fronte al pubblico tricolorato del Palazzetto di Cisterna l'Italvolley di Chicco Blengini chiude in bellezza la due giorni pontina, ospite della Top Volley, battendo per la seconda volta la rappresentativa argentina. A differenza di sabato Giannelli e compagni hanno faticato molto meno per piegare i sudamericani e hanno espresso un gioco più fluido e concreto in tutti i reparti. È finita 3-0 con parziali abbastanza eloquenti: 25-18, 25-18 e 25-19. Sabato sera gli argentini avevano portato ai vantaggi gli azzurri nel primo, nel terzo e nel quarto set prima di cedere le armi (3-1). Ieri pomeriggio Blengini ha optato per un sestetto diverso confermando Giannelli in regia con Vettori opposto, Michieletto e Lavia di banda, Piano e Galassi al centro, Colaci libero. Anche il ct dell'Argentina Marcelo Mendez ha rivoluzionato il sestetto lasciando fuori per gran parte del match il regista De Cecco e l'opposto Lima per Sanchez- Pereira. Poi Palacios e Poglajen di banda, Ramos e Solè al centro e Danani libero. L'Italia è apparsa più compatta, ha commesso molti meno errori in battuta (6 gli ace) ma soprattutto il muro-difesa ha funzionato molto meglio (15 i punti diretti) rispetto a sabato. La palma di Mvp va sicuramente al giovane Alessandro Michieletto che con 16 punti, 87% di positività in attacco e 3 ace ha gratificato il ct che lo ha scelto per Tokyo. Bene anche Vettori (Zaytsev è rimasto in panchina così come Juantorena) e Matteo Piano, percentuali alte anche per Lavia e Galassi. Solido in regia Giannelli che si è anche tolto la soddisfazione di mettere a segno un ace e due muri. Colaci una garanzia in seconda linea. Se domenica gli azzurri hanno giocato una gara in salita, ieri tutto è filato liscio dalle prime battute. Lavia e Michieletto dettano legge al centro Giannelli cerca spesso Piano e l'Italia vola. Il cambio-palla funziona e il primo set va agli azzurri 25-18. La musica non cambia nel secondo parziale. Con una ricezione efficace Giannelli chiama in causa e manda a punti opposto, bande e centrali e per l'Argentina è dura tenere il ritmo soprattutto per il muro azzurro che frena ogni tentativo di attacco. Anche il secondo set si chiude con un perentorio 25-18. Nessun calo di tensione nel terzo parziale, anzi. Blengini chiama in causa Kovar per Lavia e Anzani al centro per Galassi. Michieletto e Vettori rispondono alle chiamate di Giannelli e l'Italia si concede perfino uno show con un doppio salvataggio di Anzani che palleggia sdraiato a terra offrendo a Michieletto una palla che il mancino ventenne di Desenzano del Garda mette a terra tra gli applausi del pubblico e di coach Blengini che lascia il suo aplomb per sottolineare la performance dei suoi ragazzi. Mendez prova a ridare ossigeno ai suoi ma il rientro della diagonale titolare De Cecco-Lima non argina un'Italia che ormai è lanciata verso il traguardo.

IL TABELLINO

Italia: Kovar 2, Vettori 11, Giannelli 3, Piano 13, Colaci L., Galassi 7, Anzani 2, Michieletto 16, Lavia 8, Mosca, Sbertoli. Ne. Juantorena, Zaytsev, Balaso.

All. Blengini

Argentina: Sanchez, Pereira 5, Poglajen 6, Denani l, Solè 4, Lima 4, Palacios 5, De Cecco 1, Mendez 1, Ramos 9.

All. Mendez

Note: parziali: 25-18, 25-18, 25-19; Italia battute vincenti 6, errate 14, ricez. 56% (29%), muri punto 15, attacco 65%. Argentina. Bv 3, be 11 ric. 50% (25%), muri 2.

Gaetano Coppola

