CANOTTAGGIO

La prima giornata della terza prova di Coppa del Mondo che si sta disputando a Sabaudia ha regalato diverse soddisfazioni ai colori azzurri.

Sul Lago di Paola, a partire dalle 9.30 di ieri mattina, sono partite le prime batterie dell'attesissima competizione, con tredici dei ventiquattro equipaggi italiani in acqua a dar battaglia contro le migliori realtà internazionali.

GRAN PARTENZA

La buona notizia è arrivata dal quattro senza' che vedeva protagonisti Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, capaci di dominare la scena sin dalle prime battute raggiungendo con pieno merito la finale. Una gara praticamente perfetta, con gli azzurri che hanno chiuso la batteria con un ottimo tempo, 5'55''13, il migliore di tutta la giornata. Ha brindato anche la Polonia, vincitrice della prima gara, costringendo l'altro equipaggio italiano composto da Jacopo Frigerio, Davide Verità, Nicolas Castelnovo e Alessandro Bonamoneta alla terza posizione. Direttamente in finale A anche il quattro di coppia' Senior tutto Fiamme Gialle, formato da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Simone Venier e l'imbarcazione otto' Senior con i gialloverdi Leonardo Pietra Caprina, Alfonso Maria Scalzone e il timoniere Emanuele Capponi, insieme a Luca Parlato, Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale, Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis) e Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

Questi due equipaggi hanno solamente testato il campo in quanto già di diritto all'ultimo atto. Benissimo anche il quattro di coppia' donne con Valentina Iseppi, Veronica Lisi, Stefania Gobbi e Alessandra Montesano abili nel precedere le avversarie nella prima batteria. Nell'altra gara, invece, solo quarto posto per Carmela Pappalardo, Elisa Mondelli, Linda De Filippis e Ludovica Serafini.

GLI ALTRI RISULTATI

Tutto rimandato a oggi per il doppio' di Matteo Sartori e Nunzio Di Colandrea che si sono infatti dovuti accontentare della seconda posizione dietro alla coppia polacca Zietarski-Biskup, al terzo posto invece Gustavo Ferrio e Riccardo Mattana, con gli svizzeri Delarze-Roeoesli irraggiungibili. La batteria dei pesi leggeri uomini ha avuto un grande dominatore, Martino Goretti. Nei primi 500 metri il francese Hugo Beurey ha provato a dare noia al rivale, ma poi l'azzurro è scappato via fino al traguardo, prendendosi la finale davanti al norvegese Ask Jarl Tjoem e all'altro italiano Niels Torre, costretto a ricorrere alle semifinali. Si sono aggiudicati il passaggio diretto all'ultimo atto anche Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo nel due senza', dopo un lungo inseguimento di 1500 metri hanno sferrato l'attacco decisivo passando i britannici Calvin Tarczy e Douwe De Graad, coppia che comunque sarà presente lo stesso nella finalissima. Nel singolo invece Gennaro Di Mauro va avanti; la prima batteria, che lo ha visto al fianco di Simone Martini, se l'è aggiudicata con molto margine: 6'56''92.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA