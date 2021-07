Domenica 11 Luglio 2021, 05:00

VOLLEY

Esordio vincente, ma in sordina, per la nazionale italiana dei giochi olimpici di Tokyo. Alla sua prima uscita, con pubblico, dopo il periodo di preparazione, gli azzurri hanno battuto l'Argentina 3-1 (35-33, 19-25, 27-25, 28-26). I ragazzi di Blengini hanno mostrato un velo di ruggine che è stata in parte spazzata via nel corso del match a due velocità. Partenza diesel per gli azzurri che poi hanno scaldato i motori e con l'innesto di forze fresche nel quarto parziale hanno vivacizzato il match. Blengini parte con Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Galassi e Anzani centrali, Lavia e Juantorena di banda e Colaci libero.

L'Italia parte col freno a mano tirato, infilando errori a ripetizione dai nove metri e subendo la battuta degli argentini che limita l'azione degli azzurri. I sudamericani piazzano un break di 7-2 e per l'Italia è una gara a inseguimento. Il set va avanti in equilibrio e anche se l'Argentina sembra più fluida gli azzurri restano attaccati cominciando una lenta ripresa fino ad arrivare al meno 1 con un ace di Giannelli ma De Cecco e compagni non si arrendono e tornano avanti 23-20. Blengini manda in campo Michieletto per Lavia e Piano per Anzani ma la mossa vincente è Sbertoli in battuta al posto di Anzani. Parziale di 4 a 0 e l'Italia spreca la prima palla set e partono i vantaggi. Inizia un batti e ribatti che porterà il punteggio sul 33 pari. Poi gli argentini si condannano da soli con una battuta sbagliata di Po e un attacco fuori di Lima. Non basta il buon recupero e la vittoria del primo set per trovare il ritmo di gara. Anche il secondo parziale vede l'Argentina prevalere sin dalle prime battute con una maggiore incisività dai nove metri e in attacco e soprattuto con ricezione e difesa più efficaci. Gli argentini schizzano avanti fino a +7 (16-9) e questa volta all'Italia non riuscirà il recupero e il set si chiude sul 25-19 per i sudamericani. Nel terzo parziale il gioco sale di tono. L'Italia contrasta subito gli avversari, Michieletto dentro per Lavia si mette in mostra in attacco e a muro. L'Italia trova maggiore fluidità e il vantaggio ma l'Argentina è avversario ostico e tenace e inverte i ruoli. L'Italia reagisce subito ma sono gli avversari ad avere la prima opportunità che Zaytsev neutralizza. Poi un ace di Galassi e un attacco imprendibile di Juantorena portano gli azzurri sul 2-1. Nel quarto parziale Blengini dà spazio a Vettori per Zaytsev e a Lavia per Juantorena e la squadra cambia ritmo alzando il livello della battuta (due ace di Giannelli e uno di Michieletto) . L'Argentina va in affanno, sbaglia qualcosa di troppo ma poi si riprende e spaventa nel finale gli azzurri che si vedono rimontare il vantaggio.

Il finale è ancora ai vantaggi con l'Argentina che annulla quattro occasioni azzurre. Alla fine Michieletto e Vettori chiudono i giochi. Oggi seconda sfida alle 18. Italia: Kovar, Vettori 3, Juantorena 15, Giannelli 7, Balaso, Zaytsev 14, Piano 2, Colaci, Galassi 10, Sbertoli, Anzani 6, Michieletto 18, Lavia 8, Mosca. All. Blengini Argentina: Sanchez, Preyra 8, Poglajen 7, Conte 15, Loser, Danani, Solè 14, Lima 13, Palacios 4, De Cecco 3, Mendez, Ramos 3. All Mendez. Note: Italia Battute errate 23, ace 7; muri 15, attacco 49%, ric. 45% (22). Argentina: be 19, ace 5; muri 11, attacco 46%,ric. 45% (24).

Gaetano Coppola

