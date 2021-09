Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

L'INTERVISTA

Un deciso rilancio del centro storico della città, da trasformare in salotto culturale con l'insediamento dell'università nei palazzi di fondazione; lo sviluppo della Marina, partendo dal Concorso di idee; una tenace difesa della Metro. Sono alcuni dei punti del programma di Vincenzo Zaccheo, candidato sindaco di Latina per le liste di FI, Lega, FdI, Udc, Cambiamo, Latina nel Cuore e Vola Latina. 74 anni, sposato, padre di due figlie, nonché nonno da pochi mesi, Zaccheo è stato ragioniere capo presso i Vigili del Fuoco, avviando anche fin da giovane la propria carriera politica, dal Consiglio comunale (eletto la prima volta nel 1970), al Consiglio regionale (1985) fino alla Camera dei deputati, dove è stato eletto per tre legislature (1994, 1996, 2001); nel 2002 è per la prima volta sindaco di Latina, rieletto nel 2007; sarà sfiduciato il 15 aprile 2010. Undicianni dopo Zaccheo si ripresenta alla guida dello stesso schierament, con tanto di stretta di mano con il nemico di allora Claudio Fazzone..

Perché ricandidarsi a 74 anni?

«Quando si parla di riscatto personale, io rispondo che mi candido per il riscatto della mia città, che vedo scendere nelle classifiche».

Lei ha rappresentato per decenni uno dei vertici della destra prima e del centrodestra poi. Dal discorso di Luciano Violante che nel 1996 invitò a una pacificazione, a oggi, come è cambiata la destra?

«È cambiata con il Pdl, che fu una fusione a freddo. Ognuno avrebbe dovuto mantenere la propria identità».

Oggi come si definisce?

«Oggi il mio partito è la mia città, i miei concittadini e le mie concittadine, a loro dedico questa mia ultima battaglia».

Sono passati dieci anni da quando era sindaco: oggi qual è la sua idea di città?

«Prende spunto da quella del 2002, e da ancora prima, quando pensammo a Latina città universitaria. La mia è l'idea di cittadella universitaria nel laboratorio a cielo aperto di architettura del centro storico, una roccaforte culturale che si snoda nei palazzi di fondazione. L'università è una grande ricchezza culturale, che muove anche l'economia».

C'è un tema portante, dalla sua precedente esperienza da sindaco alla campagna attuale: la Metro. Intanto, perché lei non ha rinunciato alla prescrizione?

«La causa si deve a chi è venuto dopo di me. Io, fintanto che ero sindaco, non avevo sbloccato una sola risorsa di quei finanziamenti. Io volevo rinunciare alla prescrizione, e prima ancora il mio avvocato per tre volte aveva depositato istanza di giudizio immediato, e vorrei ricordare che la prescrizione è intervenuta prima di essere rinviato a giudizio. Il Gup aveva dato un certo tempo al Pm per riscrivere le ipotesi di reato, ma sono scaduti i termini, ed è intervenuta la prescrizione. E alla fine comunque diceva che, se reato c'era stato, era stato compiuto nel 2011, quando io non ero più sindaco».

Metrolatina ha ricorso in appello e chiede 31 milioni di euro di risarcimenti.

«È responsabilità di chi, dopo di me, non ha portato avanti il progetto. Quel progetto fu approvato da diversi enti ed organismi, ed ha ancora 82 milioni di euro di fondi disponibili, tolti quelli pagati per le carrozze. Certo, va aggiornato, ma deve essere realizzato proprio quel progetto. Se lo si cambia, i fondi decadono».

Come intende sviluppare il turismo e la Marina?

«Esistono i risultati del Concorso internazionale di idee, e il progetto del porto di Foce Verde, inserito nel piano regionale dei porti. Certo, va aggiornato, il porto deve essere arretrato, ma è ancora valido. I porti si possono fare, purché non danneggino la costa. E poi si devono iniziare a realizzare i pennelli ulteriori per la difesa della costa dall'erosione. La Marina va vissuta tutto l'anno, per questo punterei alla destagionalizzazione e, in attesa di avviare un grande intervento di riqualificazione basato sul Concorso, consentirei i cambi di destinazione d'uso in funzione ricettiva».

Come implementare la gestione dei rifiuti?

«Abc è un'incompiuta, occorre una multiservizi per la pulizia delle caditoie, per la derattizzazione, per la manutenzione del verde. Inoltre, ho forti perplessità sul porta a porta nei grandi condomini. Oggi bisogna pensare ad avere gli impianti, la chiusura del ciclo, l'Ato».

Sono state pubblicate le previsioni di spesa di campagna elettorale di ciascun candidato sindaco: lei prevede di spendere 161mila euro totali per la sua campagna, ma con un contributo personale di 1.850 euro: come mai?

«Io non ho nessun contributo da partiti, sono tutti da sostenitori e amici».

Lei ha parlato molto del rilancio del turismo, ma c'è il tema anche della tutela dell'ambiente, in un Comune che ospita in parte il Parco Nazionale del Circeo, la cui competenza è sul Lago di Fogliano: come conciliare le cose?

«Bisogna permettere di fruire della bellezza della natura, ma contemporaneamente anche far crescere la cultura dell'ambiente: non deve essere un fortino chiuso, in cui l'uomo non può entrare. In Comune giace lo studio del professor Carlo Blasi della Sapienza, che illustra come conciliare le cose».

Andrea Apruzzese

