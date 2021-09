Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

L'INTERVISTA

«Latina in questi cinque anni ha riconquistato una dignità e una libertà attraverso le regole. Era stata consegnata di fatto alla criminalità e ora è tornata ad appartenere ai cittadini». Damiano Coletta lo ricorda guardando al suo primo mandato. Eletto nel 2016 al ballottaggio con il 75% dei voti ora chiede ai cittadini di poter finire il lavoro. «Un secondo tempo dedicato allo sviluppo, Ora Latina viaggia su un'altra dimensione e guarda all'Europa grazie alla credibilità che si è conquistata. Siamo in Europa e vogliamo starci, E' una scelta politica convinta»

Sindaco, si volti indietro. Qual è la cosa di cui è più orgoglioso?

«L'esperienza di Abc. Venivamo da Latina Ambiente che si era indebitata per 30 milioni, mettendo a rischio la stabilità del Comune e ferma al 30% di differenziata. Ora abbiamo una azienda speciale sana, che ha retto davanti a Tar e Consiglio di Stato, che ha salvato 170 posti lavoro e ne ha stabilizzati altri 48. Uno dei momenti più belli, aver dato un futuro a queste famiglie. E' la fotografia della differenza tra chi si ripresenta dopo aver creato quell'indebitamento, e chi ha pensato al bene comune. Per inciso, con il porta a porta allo Scalo la differenziata è già all'80%. Parlo per dati oggettivi».

Do cosa è meno soddisfatto?

«Volevo riuscire ad aprire il Teatro. Il compito ingrato è toccato a me. L'ho trovato chiuso e ho scoperto che non ha mai avuto l'agibilità. Mai. La collettività ha rischiato per anni. E' stato un lavoro pesante, duro, abbiamo speso 1,2 milioni per riuscire ad aprirlo. Sarà un diritto per la conunità, come lo stadio che con noi è tutto agibile e che ha aiutato per il ripescaggio dei nerazzurri in C»..

Tre cose su cui punta?

«Il denominatore comune di questo secondo tempo sarà la sostenibilità. Abbiamo messo i conti in ordine, ora è il momento di raccogliere. La pandemia, che penso abbiamo gestito bene, ci dà ora l'opportunità di sfruttare i fondi del Pnrr. Siamo tra i pochi comuni del centro sud ad aver presentato un progetto, il Distretto della salute. Servirà a valorizzare il polo chimico farmaceutico a creare professionalità ad hoc. Ricordo che il progetto ha coinvolto tre università, il Cnr, oltre a Regione, Provincia, Camera di Commercio. Poi con il nuovo ospedale e il progetto di telemedicina cambieremo profondamente, con Regione e Asl, in meglio la sanità territoriale. E il turismo, abbiamo riconquistato un ruolo capofila e ci sono almeno due progetti importanti per la crescita del settore».

Oggi Latina è diversa da quella di 5 anni fa?

«Ora si respira un'aria più leggera anche grazie all'apporto dato da magistratura e forze dell'ordine. Veder riproporre dai miei avversari figure del passato sembra una provocazione, anche il centrodestra lo vive con disagio. Quando parlo di rinnovamento parlo anche a loro, ho maturato una condizione di sindaco di tutta la città».

Lei guida un movimento civico che nel 2016 vinse a sorpresa. E adesso?

«Rivendico la coerenza di aver finito i 5 anni mantenendo condizioni partenza, non ho mai avuto bisogno di una stampella, grazie a quei valori abbiamo difeso la città e reso Latina modello di buone pratiche. La missione è compiuta, il libro è cambiato. Abbiamo lasciato fuori quel sistema che aveva consegnato Latina alla criminalità. Ora è il momento dello sviluppo e in questo senso va vista l'alleanza con il Pd».

Parliamo di Upper: 5 milioni di euro arrivati dalla Ue per un progetto di riforestazione urbana portato avanti dall'assessora Cristina Leggio che ha primeggiato con Milano e con Prato.

«E' una soddisfazione. Latina è credibile. Siamo entrati in una visione green e di partecipazione collettiva. Upper è il futuro di questa città. Lo ripeto, una città europea con corsi universitari di livello europeo».

Chimica farmaceutica è partito quest'anno. Cosa altro arriverà?

«Io sono stato solo un facilitatore, l'obiettivo è attingere alle professionalità adeguate al mercato del territorio. E' stato annunciato per l'anno accademico 2022-2023 l'avvio di un corso di intelligenza artificiale applicata alla chimica farmaceutica, sarà il primo in Italia».

L'altra sera il ministro Speranza ha detto che la politica ha bisogno di persone come lei.

«Lo ringrazio e ricambio, la politica ha bisogno di persone come lui. La mia idea di politica nasce dal mio vissuto professionale, vede la persona al centro, esercito il ruolo sindaco nel senso di prendermi cura delle persone».

Avete messo in cantiere tanti progetti.

«Ha appena aperto quello del Garage Ruspi, è in dirittura il completamento della biblioteca, decideremo insieme alla città cosa fare dell'ex Banca d'Italia. E poi il mercato del gusto, c'è una manifestazione interesse presentata da imprenditori latinensi che riporterà il mercato coperto in via don Morosini trasformandolo in una struttura aperta tutto il giorno dando vitalità al centro. E in periferia il progetto Vele spiegate con l'Ater consentirà di riqualificare una zona sensibile e di abbattere, ci costerà 900 mila euro, il rudere dell'ex Icos che chi si ripresenta acquistò svenando il Comune e lasciandolo poi andare in malora. Proprio quello che è accaduto con cimitero, piscina, slm, Terme, metro, Latina Ambiente. Disastri computi nel primo decennio del duemila di cui ancora paghiamo il conto. E' il passato. Ora abbiamo altra strada da percorrere, sappiamo dove continuare mettere mano con progetti sostenibili».

E il porto?

«Quel progetto è anacronistico, noi abbiamo risolto il problema con i 200 posti barca affidati in gestione a un consorzio privato a Rio Martino».

Secondo voi cosa è al passo con i tempi?

«Lo skate park al parco di Santa Rita, le piste ciclabili in cantiere, la riqualificazione del quartiere Nicolosi. Cose in linea con quanto si sta facendo in Europa. Noi guardiamo avanti, non indietro».

Vittorio Buongiorno

