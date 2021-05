23 Maggio 2021

L'INTERVENTO

«La bufera che ha travolto i concorsi rappresenta una pagina buia su cui mi auguro venga fatta luce sino in fondo». A dirlo è il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, fino a un mese fa presidente della commissione sanità. «Non posso esimermi dal chiedere dove fosse il dottor Giorgio Casati, in quei mesi nel pieno delle proprie funzioni di direttore generale della Asl di Latina». Tra i due le tensioni non sono mai state un mistero e oggi il consigliere rincara la dose: «Dove era quando le prime indiscrezioni su presunte irregolarità nei concorsi, cominciarono a farsi strada anche sulla stampa. Quando sono scattate le prime denunce relative alla parentopoli. Dalle intercettazioni è evidente come Casati si sia limitato a pensare a se stesso, rimettendo ad altri responsabilità che erano e restano le sue. Quando Casati afferma riferendosi a Rainone, afferma questi coglioni di politici bastardila persona più ladrona ce l'hanno messa lì a chi si riferisce? Perché non fa i nomi? Sono forse gli stessi che hanno scelto lui per il ruolo che ricopriva alla Asl di Latina prima e allaRoma 2 oggi? Quando sono emerse le prime irregolarità perché non si è preoccupato di sospendere le procedure? Secondo Casati che dice che Latina è un disastro, che appella la mia persona definendola camorrista parlando delle note che inoltravo, chi doveva controllare quanto avveniva nell'azienda in cui ricopriva il ruolo apicale di direttore generale tra l'altro lautamente pagato con denaro dei cittadini?»