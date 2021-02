L'INTERVENTO

Era immobile, al lato della carreggiata. Incurante delle auto che passavano, impaurito e incapace di muoversi. Quando lo hanno visto, hanno deciso immediatamente di intervenire e sono riusciti a salvarlo. Non solo controllo della velocità, sanzioni, indagini, verbali di incidenti, ma anche una grande sensibilità. È quella degli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla sezione polizia stradale di Latina distaccamento di Terracina - che nella serata di martedì durante il servizio di pattugliamento sull'Appia hanno fatto un intervento insolito. Hanno individuato sulla carreggiata, infatti, e tratto in salvo un barbagianni, specie rigorosamente protetta da convenzione internazionale.

Il volatile, verosimilmente spaventato, era accovacciato e immobile, gi agenti lo hanno notato e deciso che era il caso di provare a salvarlo. Detto e fatto. Dopo aver posizionato l'autovettura di servizio con i dispositivi luminosi in funzione e in modo da proteggere l'uccello, con molta pazienza i poliziotti sono riusciti a far muovere l'animale.

Chissà se ha superato la paura o ha capito che quel gesto era un aiuto nei suoi confronti. Certo è che prima si è adagiato sulla banchina erbosa e, successivamente, ha spiccava il volo tra gli arbusti posti sull'argine del fiume Linea, che scorre lì vicino. Il volatile era sembrato in buono stato di salute e senza ferite, tanto che è tornato a volare tranquillamente e si è perso tra gli alberi. Il suo habitat naturale, riscoperto grazie all'intervento degli agenti della polizia stradale.

