29 Marzo 2021

I DUBBI

Nell'interrogazione presentata dai senatori del gruppo misto (ex M5S) Lannutti, Corrado e Abate si traccia un quadro del caso Terracina partendo dall'omicidio del boss Gaetano Marino (avvenuto nel 2012) passando per l'inchiesta Alba Pontina, quella su Gina Cetrone, fino ad arrivare ai giorni nostri.

In particolare si fa riferimento al caso delle concessioni demaniali: «Nei giorni scorsi a Terracina - scrivono i senatori - è stato sequestrato l'ennesimo stabilimento balneare. Si tratta del Piccola Oasi, in viale Circe XXIV Traversa, ed è una delle unità locali della Gimava S.r.l. che, a quanto risulta, al mese di ottobre 2020, l'avrebbe ceduta in affitto nel mese di giugno 2020 al gestore Oasi Sea Park srls. Come per analoghe indagini, risulterebbero carenti i titoli edilizi e demaniali e i presupposti di legge per la loro emissione, soprattutto in relazione all'aumento delle superfici coperte e delle volumetrie, in contrasto con il piano di utilizzazione degli arenili (PUA) e in violazione dei piani paesaggistici e di tutte le norme poste a tutela del paesaggio e dell'ambiente marino e costiero.

L'inchiesta - continuano i senatori - ha evidenziato come tali abusi non siano casi isolati. Anzi. Il 23 dicembre 2020, ad esempio, sono stati apposti i sigilli allo stabilimento balneare La Vela, in viale Circe, e il 31 dicembre 2020 al cantiere dove era in corso la costruzione di un nuovo lido costituito da due fabbricati di 5 piani, area edificabile di 4.000 metri quadrati e volumetria pari a 13.000 metri cubi, mediante un'operazione di demolizione e ricostruzione, con un ampliamento volumetrico di oltre l'800 per cento, e cambio di destinazione d'uso di un immobile di proprietà della ex onlus Fondazione Società Romana Pro-Infantia, acquistato dalla Residenze Circe srl. Al vaglio degli inquirenti sarebbe finita, in particolare, la variante di Natale, una variante urbanistica adottata dal Comune proprio durante le festività natalizie, per mezzo della quale sarebbero stati ceduti alla nuova proprietà della ex Pro-Infantia aree destinate al verde e parcheggi per consentire la realizzazione del nuovo faraonico progetto».

Dopo la risposta del sindaco Tintari, il Meetup Terracina Cinquestelle ha replicato: «Consideriamo assolutamente pericoloso l'atteggiamento delle istituzioni locali nonché del Sindaco, con il quale si continua a negare e a non voler parlare di mafia o criminalità organizzata sul nostro territorio. Arrivando addirittura ad attaccare un'interrogazione parlamentare, volta a far luce sulle diverse vicende che vedono coinvolta la nostra città».

M.Cusu.

