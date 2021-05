30 Maggio 2021

Dopo il doppio scontro campano con Nocerina e Savoia, l'Insieme Formia è atteso dalle sfide sarde ravvicinate contro Arzachena e Muravera. Con il biglietto salvezza già in tasca i biancazzurri ospitano oggi alle 16 al Washington Parisio gli smeraldini di Raffaele Cerbone i biancoverdi sono alla settima gara nel giro di tre settimane, arriveranno a farne 11 in 35 giorni - reduci dal pareggio nel recupero infrasettimanale con la vicecapolista Latina, che è valso il quinto risultato utile di fila e il vantaggio di sette lunghezze sulla penultima posizione occupata dall'Afragolese. Un calendario cervellotico che sta mettendo a dura prova le forze fisiche delle squadre sottoposte a ritmi incalzanti. L'Insieme Formia di Sasà Amato mira a ritrovare il successo casalingo che manca dal 9 maggio quando abbattè con un sonoro 4-0 la resistenza del Carbonia. Appiedato il centrale difensivo Ioio, in compenso rientra dal turno di squalifica l'esterno Di Vito. Occhi puntati sul bomber argentino Gomez, leader dei cannonieri del girone G con 15 reti, ex aequo con Roberto Cappai (Carbonia). Arbitrerà Luca De Angeli di Milano.

Andrea Gionti

