14 Aprile 2021

CALCIO

Nel breve giro di cinque giorni un doppio esame di laurea per l'Insieme Formia, con scontri ravvicinati con le prime due della classe. Si comincia oggi nel turno infrasettimanale quando alle 15 al Washington Parisio arriva la Vis Artena, vice capolista con 48 punti e poi domenica 18 i tirrenici renderanno visita al Monterosi, leader incontrastato ormai ad un soffio dalla promozione in serie C. «Andremo in campo più spensierati senza l'assillo a tutti i costi del risultato spiega alla vigilia il tecnico pontino Sasà Amato La classifica si è accorciata in questo periodo, ma confido nella mia squadra che nelle partite contro avversari quotati, vedi Monterosi, Latina e Nocerina, ha sempre offerto grandi prestazioni». L'ipotetico sogno play-off è ormai svanito, ma ora è impellente andare a conquistare la salvezza. «Mancano 7 punti alla quota prefissata prosegue Amato - Le due partite chiave saranno il recupero con il Giugliano il 21 aprile e la sfida del 9 maggio contro il Carbonia, due confronti interni che non dovremo assolutamente sbagliare». Ufficiale da ieri, la serie D dal 25 aprile al 2 maggio si prenderà una breve pausa per lasciare spazio ai recuperi. Intanto la Vis Artena, reduce dal passo falso interno con il Lanusei, avrà due assenze pesanti: out per squalifica i difensori Iozzi (ex Gaeta e Terracina) e Paolacci. Molto interessante sarà seguire soprattutto la sfida a distanza tra i due capocannonieri del girone G a quota 13: l'argentino dell'Insieme Formia, Gomez, e il rossoverde Alonzi. I tirrenici, noni in classifica con 33 punti, arrivano da tre risultati utili. Formazione al completo per mister Amato (l'unico ancora fuori per influenza resta il capitano Pirolozzi), ma non è esclusa qualche variazione in vista dell'estenuante tour de force con quattro partite in 12 giorni. A dirigere la 9^ di ritorno sarà Luca Capriuolo di Bari.

Andrea Gionti

