21 Aprile 2021

CALCIO

Il 3 ottobre 2020 ci fu la goleada (1-5) al De Cristofaro contro un Giugliano completamente annichilito in ogni zona del campo. A distanza di oltre sei mesi le due squadre tornano ad incontrarsi. Ne ha fatto tanta di strada l'Insieme Formia, che nel ruolo di neopromossa sta disputando un ottimo campionato attualmente è nono a quota 34 - e le ultime prestazioni contro le prime due della classe ne sono una eloquente testimonianza. Anzi, con la capolista Monterosi, che tra le mura amiche aveva sempre vinto (12 successi in altrettante partite), il risultato di parità è andato anche fin troppo stretto ai tirrenici. Ma non c'è neanche tempo di archiviare il prezioso punto in terra viterbese che già oggi si tornerà in campo nel recupero della 2^ giornata di ritorno. Alle 15 al Washington Parisio sbarcano i campani, fanalino di coda del girone G con soli 16 punti all'attivo (peggior attacco e difesa, con 14 gol fatti e 50 subiti) e una retrocessione che sembra ormai vicina a meno di clamorose rimonte finali. Umore invece diametralmente opposto per la compagine del patron Alessandro Anelli, che è ad un soffio dall'obiettivo della salvezza: mancano soltanto sei gradini per giungere alla sospirata quota 40. Contro il Giugliano è come se fosse una finale di Champions sottolinea il tecnico biancazzurro Sasà Amato Ci giochiamo una fetta importante di stagione. Siamo consapevoli che sarà un match non facile per il momento che stanno vivendo i nostri avversari, che sicuramente ci daranno filo da torcere. La prova fornita contro l'attuale dominatrice del torneo ci ha regalato quella spinta emotiva e quel pizzico di ottimismo per avvicinarci al nostro traguardo. Tra la gara col Giugliano e il prossimo scontro interno con il Carbonia saranno due ghiotte opportunità per chiudere i giochi. L'affermazione che manca da cinque turni in casa formiana non deve costituire un campanello d'allarme perchè Zonfrilli e company hanno raccolto poco rispetto alla mole di gioco offerta. Unico assente sarà ancora capitan Pirolozzi, con il rientro dal 1' del centrale difensivo Ioio (era in panchina domenica) in tandem con l'argentino Gorzelewski. In attacco conferma per il sudamericano Gomez, che con 13 reti condivide il primato della classifica cannonieri con Alonzi (Vis Artena) e Cappai (Carbonia). L'arbitro è Domenico Leone di Barletta.

Andrea Gionti

