CALCIO, SERIE DSi inaugura oggi il girone di ritorno e per l'Insieme Formia l'impegno è di quelli duri con il derby esterno (14.30) al Gino Salveti contro il Cassino, compagine che sta risalendo la china - decimo posto con 21 punti - dopo una partenza di campionato tra luci (poche) ed ombre (tante).Nettamente superiore alle attese è il rendimento dei biancazzurri formiani, che, partiti con il chiaro intento di salvarsi, si trovano a ridosso delle zone alte.I numeri? Prima fase della regular season chiusa a quota 25 a due sole lunghezze dal sogno play-off: manca all'appello ancora il recupero interno contro la Nocerina, che occupa il quarto posto ex aequo con Savoia, Muravera e Carbonia, squadra quest'ultima che nel recupero di mercoledì aveva beffato in extremis i pontini. Un punto amaro che non ha scalfito l'umore ma ha ulteriormente certificato lo smagliante momento di forma di Fatati e company che nelle ultime sei partite hanno collezionato dodici punti. Un ruolino di marcia impeccabile per la matricola terribile. Il diktat del tecnico Salvatore Amato è sempre stato chiaro. «Ce la giochiamo con chiunque, è la nostra interpretazione. Ogni avversario va affrontato con rispetto, ma senza alcun timore reverenziale. Il match con il Cassino è sempre speciale, ma scendiamo in campo cercando di sfruttare le nostri armi. L'atteggiamento non cambia».La sfida del basso Lazio è nel giorno del dolore: oggi alle 15 si celebrano a Formia i funerali del giovanissimo Romeo Bondanese, che giocò nelle giovanili biancazzurre. Tornando sul piano tecnico, a tenere banco sono le assenze per squalifica. L'espulsione nel derby contro il Latina è costata tre turni al fantasista Zonfrilli (la società ha presentato ricorso per farla ridurre almeno a due). Out anche l'esterno destro uruguagio Iorio Forestero e il centrale difensivo Ioio. Rientra dopo oltre un mese il terzino sinistro Di Vito (l'ex della gara), cassinate doc, e prezioso anche il recupero del difensore argentino Gorzelewski che farà coppia dietro con capitan Pirolozzi. Dal 1' tornerà nel ruolo di esterno offensivo il centrocampista senegalese Tounkara, tenuto in panchina per tutti i 90' contro il Carbonia. Confermato in prima linea il capocannoniere del girone G, l'argentino Gomez (11 centri). «Tra Cassino e la doppia sfida casalinga mercoledì con Giugliano e domenica con il Lanusei saranno tre confronti chiave che diranno molto sulle nostre ambizioni». A dirigere Riccardo Gagliardini di Macerata.Andrea Gionti