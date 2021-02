L'inizio di un testo per me è sempre la parte più complicata, riesco raramente a definire i caratteri della mia creazione in poche righe perché temo che non traspaiano limpidamente le mie intenzioni e i miei pensieri. Sostanzialmente, in questo mio piccolo redatto, voglio parlare di individualità; si tratta di un tema che sento molto vicino, ho vissuto in prima persona la tentata soppressione di questa, sono sempre stata la bambina che veniva rimproverata perché aveva idee bizzarre e perché voleva sempre fare tutto a modo suo. Ora come ora non provo particolare interesse nell'approvazione altrui o nel successo professionale, la mia più grande aspirazione è riuscire a rimanere fedele a me stessa in qualunque situazione, desidero vivere secondo i miei ideali, mostrare al mondo la mia creatività e ciò che mi rende me senza alcuna vergogna, ma più di ogni altra cosa, desidero che assolutamente chiunque si senta libero di fare lo stesso senza conseguenze. In un mondo che rispecchia i miei ideali non esiste un canone da rispettare, non esiste un modo di pensare errato, non esiste un'etica universale; voglio che la vita in comunità non sia sinonimo di perdita dell'individuo, voglio contribuire a rendere la comunità un luogo sicuro che aiuti ogni singolo a crescere e a nutrire il proprio spirito, anziché obbligarlo a conformarsi e banalmente insegnarli ad essere utile ad una società fondata sulla sete di denaro. Buttando giù questo mio pensiero ho riflettuto a lungo sulle motivazioni che mi hanno portato a volerlo rendere pubblico: far arrivare le mie idee a molti non è ciò a cui aspiro, mi basta che un singolo individuo si fermi a riflettere sulla propria di individualità, che una sola persona si guardi dentro e si metta in dubbio, che chiunque legga le mie parole faccia anche solo un piccolo passo avanti per incoraggiare il prossimo a scoprire se stesso.

