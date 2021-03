19 Marzo 2021

L'INIZIATIVA

Fusti per spillatura delle bevande trasformati in maxi portacenere. Dopo il successo del dispositivo prototipo rudimentale collocato due anni fa davanti alla scuola Vito Fabiano, i cittadini attivi che si riuniscono nel gruppo Facebook Borgo Sabotino 2.0 stanno mettendo in cantiere un nuovo modello più raffinato. Si tratta di un'idea di riciclo per migliorare il decoro urbano.

«Abbiamo raccolto spiega l'amministratore del gruppo Facebook Sinuè Basciu - diversi fusti per la spina collocati accanto ai cassonetti della spazzatura che si trovano su strada e ora li stiamo trasformando in eleganti portacenere da collocare nelle aree verdi. Abbiamo pensato di domarli anche agli operatori balneari in modo che possano metterli sulla spiaggia ed evitare così che i mozziconi di sigaretta si disperdano nell'ambiente. Il nostro gruppo al quale partecipano numerosi cittadini del Borgo si è già adoperato, attraverso due patti collaborativi con il Comune di Latina, alla sistemazione della piazzetta dove sta il Monumento ai caduti e del largo antistante il plesso scolastico dietro il Conad». I fusti in questione sono monouso in Pet, molto resistenti, dotati di barriera di protezione contro la luce, quindi di colore scuro. Gli artigiani del gruppo social li tagliano a metà e una parte la incastrano sull'altra rovesciata in modo da creare una ciotola su piedistallo adattabile a diversi usi. Il nuovo modello lo chiameremo Ciccotto, fa sapere Basciu. Il gruppo si autofinanzia e come può organizza iniziative rivolte alla collettività, ma anche a singoli cittadini che vivono in grande difficoltà. Basciu cita il caso della realizzazione di un impianto fotovoltaico realizzato per una ragazza che vive in una condizione di forte disagio economico e che pertanto non riesce a pagare la bolletta della corrente.

R.Cam.

