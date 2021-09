Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

Il Latina dopo aver messo in tasca il primo punto della stagione lontano da casa, torna domani alle 14.30 allo stadio Francioni per provare a concedere il bis dopo il bel successo contro la Paganese. L'avversario, ancora una volta, è di quelli blasonati, anche se il Foggia allenato da Zdenek Zeman non ha avuto un avvio di campionato particolarmente brillante. Al di là del valore dell'avversario, i nerazzurri in questo momento sono concentrati sul proprio cammino, consapevoli di avere le qualità per giocarsela con tutti. La condizione sta migliorando giorno dopo giorno, ma quel che rincuora di più il tecnico Daniele Di Donato è la progressiva diminuzione del numero dei calciatori infortunati. L'infermeria si sta svuotando e quello di domani sarà un Latina quasi al completo, pronto a dare l'assalto ai pugliesi. Marcucci, dopo il rosso rimediato a Palermo e un'assenza forzata causa infortunio, tornerà a disposizione e anche Spinozzi ha superato l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto ad uscire anzitempo nel match del Partenio'. Per quanto riguarda Amadio, la situazione è in netto miglioramento e oggi durante la rifinitura ci sarà il provino decisivo. Tra i convocati figurerà anche il giovane esterno Rossi, indisponibile dalla partita di coppa Italia contro la Turris, mentre sono da valutare le condizioni dell'attaccante Sane che nella partitella in famiglia disputata giovedì con la Primavera ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio. Anche Jefferson ha un piccolo affaticamento al polpaccio ma non ci sono dubbi riguardo la sua presenza con i rossoneri, anche se con ogni probabilità partendo dalla panchina. C'è serenità e fiducia all'interno dell'ambiente nerazzurro e non potrebbe essere altrimenti viste le ultime uscite di capitan Esposito e compagni. Tra l'altro domenica, al contrario di quanto accaduto con la Paganese, sarà aperta anche la curva Nord. Un motivo in più per sorridere, come sottolineato da Di Donato la settimana scorsa il supporto dei tifosi può essere determinante per le sorti del Latina Calcio nel campionato di serie C.

