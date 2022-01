Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO, SERIE C

Oggi alla Samagor, domani al Francioni. Il Latina Calcio 1932 chiude così una settimana di allenamenti a ranghi completi dopo un inizio di 2022 caratterizzato da qualche problematica relativa al Covid. Il tecnico Daniele Di Donato, tra l'altro, domani avrà la possibilità di verificare la condizione dei suoi ragazzi in un test propedeutico alla gara che, almeno in teoria, dovrebbe aprire il nuovo anno, quella del 23 gennaio in casa del Foggia.

Per il momento il match in Puglia è confermato, ma molto dipenderà dai numeri della pandemia. Nel gruppo nerazzurro c'è grande serenità e allo stesso tempo la convinzione di poter ricominciare il campionato in maniera lanciata. Gli ultimi risultati hanno dato la convinzione di potersela giocare con tutti, certo è che la lunga sosta rappresenta un punto interrogativo un po' per tutti. Riprendere da dove si è terminato non è così automatico, ma le gambe e la testa dei giocatori sembrano girare nel verso giusto, condizione che lascia ben sperare lo staff tecnico.

MERCATO

La dirigenza nerazzurra continua a monitorare diversi profili che potrebbero tornare utili alla causa, specialmente nel ruolo di centrocampo. Tra i giocatori attenzionati ci sarebbe anche Mirko Bortoletti, classe 1998, in forza al Novara in serie D, formazione con cui ha disputato 14 gare realizzando due reti. Anche i prossimi avversari del Latina hanno intenzione di rinforzarsi, il Foggia è alla ricerca di alcune pedine che possano fare al caso del tecnico Zeman, di sicuro però non ci sono possibilità di arrivare ad Alessandro Cortinovis (2001), in forza alla Reggina in B e già protagonista con le Under azzurre. Intanto la piattaforma Eleven Sports ha lanciato Calciomercato Live un nuovo format dedicato esclusivamente alle trattative della Lega Pro, un modo per arricchire la propria offerta e creare un legame ancora più forte con i sostenitori.

COLLEZIONE

Lega Pro, Panini e Associazione Italiana Calciatori hanno raggiunto un accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine Calciatori 2021-2022. L'annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova raccolta di figurine sui protagonisti del calcio italiano. Una delle grandi novità della edizione Panini Calciatori 2021-2022 è la Digital collection della Serie C: per la prima volta Panini dedica alla Lega Pro uno spazio con le immagini di tutti i calciatori di ogni squadra, ci saranno le figurine di oltre 1300 giocatori di Serie C. Gli album dedicati alla Serie C sono tre, uno per girone. Grazie alle bustine di Calciatori 2021-2022 si potrà avere anche uno speciale coupon con il quale si troveranno, gratuitamente, 5 figurine digitali dei giocatori della Serie C. Una volta completato uno dei gironi si potrà acquistare anche la copia fisica dell'album.

Davide Mancini

