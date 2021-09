Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

CICLISMO

Cristian Nardecchia è il ciclista-parrucchiere di Sezze che ieri mattina ha stabilito il nuovo record mondiale di dislivello in bicicletta. Lo specialista setino, 36 anni, è salito sul tetto del mondo sfruttando la salita di via Monticello, 570 metri di lunghezza in alternanza di salita (14,3% di pendenza) e discesa, facendo esplodere di gioia tutto il paese. Il record è stato certificato da Owr, Official World Record, con i giudici che hanno premiato Cristian capace di una variazione di altitudine di 18.075 metri, pari a due volte l'altezza dell'Everest, in 22 ore, 18 minuti e 20 secondi. Con questo incredibile risultato è stato letteralmente stracciato il precedente record del portoghese Tiago Ferreira, campione di cross-country marathon MTB, che lo scorso anno aveva stabilito il precedente primato di 17.753 metri in 23 ore e 24 secondi. «È stata durissima tanto che, dopo quasi quattro ore, volevo mollare perché faceva molto caldo, poi la temperatura è scesa e tutto si è fatto più facile, adesso basta imprese, voglio solo correre con gli amici - ha ammesso Cristian, supportato da Stefano Montini che lo ha aiutato a superare lo scoglio della temperatura con le giuste parole - A quattro giri dal termine ho capito che era fatta, devo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini, sia nella preparazione che in queste 24 ore. Per me è stata una giornata dal sapore particolare, condivisa da tutti, per questo voglio definirlo il record dell'amicizia e dell'altruismo». Il tentativo di record di Cristian Nardecchia è iniziato alle 10 in punto di sabato ed è terminato alle ore 8:17:56 di ieri mattina, poi il ciclista è stato accolto come un eroe dal suo popolo che non ha fatto mai mancare l'incoraggiamento anche nei momenti più critici e nelle ore più impensabili.

LA CITTÀ

Si avvertiva la grande attesa dei giorni scorsi, manifesti affissi sui muri del centro storico per ricordare l'evento. Sul tracciato di via Monticello, scelto per stabilire il record, alle prime luci dell'alba c'erano già moltissimi appassionati pronti a sostenerlo a ogni giro di boa, intonando il suo nome e applaudendo ogni sua pedalata insieme al suo team Montecchia-Montini. Al termine del 236° giro ci sono stati gli ultimi sette minuti di sosta e poi l'ultimo sforzo conclusivo fino alla gloria. Al gruppo all'arrivo si è unita negli ultimi metri anche la moglie di Cristian, Daniela, sua prima tifosa. Emozionati i genitori, Paolo e Graziella: «Realizzare un sogno è la cosa più bella del mondo e sapevamo che il nostro Cristian ce l'avrebbe fatta, perché è testardo: inizialmente non abbiamo dormito per qualche notte, poi ci siamo abituati all'idea».

Alberto Spagnoli, dirigente sportivo, iron-man e inventore del Latina Vertical Sprint. «So cosa vuol dire la fatica, dire che quello che ha fatto Cristian è eccezionale non basta perché è stato molto di più». Il fratello Umberto è raggiante «Mi sono dedicato mantenere la quiete intorno a Cristian sostenendolo». Il presidente Stefano Montini ha raccontato: «Ci sono stati tre momenti di crisi in questo record, Cristian mi ha fatto capire che dovevo cambiarmi e montare in sella per stargli vicino».

IL TEAM

Quella di Cristian è stata l'impresa individuale centrata anche grazie all'impegno di una grande squadra. Si sono alternati nella staffetta di supporto: Stefano Montini (team Nardecchia Montini), Davide Perna, Riccardo Cavaricci, Andrea De Mei e Salvatore Santoro poi lo staff composto da Roberto Cavaricci, Leonardo Tiritera, Giorgio Leggeri, Antonio Codesta, dal meccanico Angelo Tartaglione e dalla massaggiatrice Regina Schievano.

