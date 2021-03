12 Marzo 2021

LA DECISIONE

L'hotel Covid di Latina per il momento resta chiuso. Lo ha deciso ieri il Tar con ordinanza che respinge la richiesta di sospensiva del provvedimento di chiusura emesso dall'ufficio comunale Suap il 2 febbraio. La disposizione dell'ente municipale era scaturita dai rilievi mossi dai vigili del fuoco intervenuti presso la struttura alberghiera, che ospitava cittadini in quarantena a causa del Covid, a seguito di un piccolo incendio, ravvisando la necessità di un adeguamento alla normativa antincendio. Dopo un lungo tira e molla, le contestazioni mosse non sarebbero state superate in tempo utile ad evitare la sospensione dell'attività. Contro l'ordinanza di chiusura del Comune i titolari dell'albergo in questione, l'Excelsior di Latina Scalo, hanno presentato ricorso al Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa sospensiva. Il Tar ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese in questa fase di giudizio. Alla base del rigetto dell'istanza, il collegio ha ravvisato che «non si rinvengono i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, in relazione alla necessità di bilanciamento degli interessi in contrapposizione, che vede prevalente quello alla sicurezza pubblica posto alla base del provvedimento impugnato», rilevando anche che la parte ricorrente potrà riprendere l'attività al termine dei lavori richiesti.

«Abbiamo eseguito i lavori al 90% - ha commentato Antonio Flamini, titolare dell'albergo - La Legge italiana va interpretata in tanti modi, ma le proroghe concesse non sono state prese minimamente in considerazione. Eppure con il servizio Covid avevamo risposto ad una richiesta delle istituzioni».

R.Cam.

