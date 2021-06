CALCIO GIOVANILE

Un weekend intenso quello che ha visto protagonista la Prospect Football Coaching di Matteo Faiola Nel fine settimana, infatti, per la prima volta nel Lazio, c'è stata la visita del responsabile dell'attività di base dell'Hellas Verona, Luca Monese. Il club scaligero ha effettuato un tour presso tutte le società affiliate con prima tappa, sabato pomeriggio, a Borgo Bainsizza, dove i ragazzi delle società Hellas Bainsizza del presidente Antonino Costa e del responsabile Franco Pirazzi, sono stati impegnati in una partita amichevole tra Under 14 e Under 13. La visita è stata caratterizzata anche dalla firma sul contratto di affiliazione con una realtà, come quella del borgo, che corre spedita verso un futuro pieno di soddisfazioni. Domenica invece, è stato il turno del Priverno Antonio Palluzzi, prima società affiliata Prospect Football Coaching in tutta la regione. La giornata è stata caratterizzata in un primo momento dalla premiazione presso la chiesa di Santa Chiara a Priverno, alla presenza del sindaco Anna Maria Bilancia e degli attestati del corso di formazione di primo grado Hellas Verona per i tecnici che hanno superato il test finale. Dopodiché, è stato il turno dalle amichevoli di tutte le categorie, dove i piccoli atleti hanno messo in luce le loro capacità, il loro spirito di gruppo, e la voglia di ripartire dopo un periodo sicuramente non facile. Ospite d'onore della giornata privernate anche la Futsal Basic Academy Fondi, società impegnata in un test con la Women Latina Calcio 1932. Decisamente soddisfatto il dirigente veneto, Luca Monese: «Il binomio Hellas Verona-Prospect Football Coaching sta funzionando sulla base di un'azione concreta di ausilio per la crescita di tutte le società affiliate, dove la Prospect assume la gestione tecnica ed organizzativa, garantendo presenza e continuità per il Verona, oltre che per tutti quei progetti che settimana dopo settimana vengono concordati e proposti a tutte le società a noi vicine».

