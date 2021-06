L'EVENTO

Le migliori trentadue coppie del panorama italiano (16 maschili e 16 femminili) animeranno oggi e domani la spiaggia terracinese dello stabilimento Rive di Traiano, all'ombra del Tempio di Giove, per la prova inaugurale della Serie Nazionale di beach volley. La kermesse estiva organizzata dall'associazione Japp Beach Volley del promoter Pino Percoco, composta da sette tappe, è spalmata su tutto il territorio e sarà valida ai fini del ranking: un calendario che si snoderà in rapida successione verso Sanremo (25-27 giugno), Montesilvano (9-11 luglio), Cirò Marina (23-25 luglio), Catania (30 luglio-1° agosto), Cordenons (6-8 agosto) e Lecce (27-29 agosto). Tanti i nomi di spessore, a cominciare dal tandem numero 1 della starting list con 2.564 punti, composto dal genovese Davide Benzi, e dall'anconetano Paolo Ficosecco. Avversari da tenere d'occhio? Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati, bronzo agli Assoluti 2020 di Caorle, in Veneto, quando si arresero in semifinale al terzo set ai vicecampioni olimpici di Rio 2016 Paolo Nicolai e Daniele Lupo, tra le coppie azzurre qualificate ai Giochi di Tokyo. Da non sottovalutare anche il giovane duo del Club Italia formato dal modenese Samuele Cottafava ('98) e dall'altoatesino Jakob Windisch ('99), che nel 2019 vinsero l'oro nelle tappe 1^ Stella di Budapest e di Cancun. Lo scorso week-end l'emiliano Cottafava con Gianluca Dal Corso, altro protagonista a Terracina, è salito sul gradino più basso del podio nel torneo internazionale di Sofia battendo nella finalina proprio Windisch, che era in campo con Tobia Marchetto. Altro nome da seguire con attenzione nella Serie Nazionale è il gigante di 2 metri Alex Ranghieri, azzurro a Rio con Adrian Carambula. Nel fine settimana sarà in tandem con il capitolino Fabrizio Manni. Tra i sedici del tabellone anche Manuel Alfieri (seguito dal papà-coach Luigi) e Mauro Sacripanti, senza dimenticare il pescarese Edgardo Ceccoli e Alessandro Carucci - freschi vincitori della prima tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2021 e dentro grazie ad una wild card c'è Daniele Taili, 27enne di Sabaudia, ex Latina, di scena con Giacomo Titta, libero del 96 della Smi Roma in A3. Nel femminile riflettori puntati sulle teste di serie numero 1, le capitoline Giulia Toti e Jessica Allegretti, campionesse d'Italia nel 2019, guidate dal coach Luca Tomassi. Mine vaganti la cesenate Michela Lantignotti e la trentina Francesca Michieletto (schiacciatrice in A2 tra Busto Arsizio, Cus Torino, Montecchio e Trentino), in gran forma dopo il successo recente nella tappa regionale. Con una wild card c'è l'azzurra di Sperlonga Arianna Barboni, 24 anni, un passato nel World Tour: Sarà la mia seconda uscita stagionale dopo l'infortunio che mi ha tenuto lontana per un anno e mezzo. Con la mia nuova compagna Roberta Casani l'obiettivo è di disputare tutto il campionato con la speranza di toglierci qualche soddisfazione. Infine la 34enne privernate Emanuela Fiore (quest'anno in A2 a Marignano) a chiudere il cerchio con l'ostiense Alice Pratesi. Un vero spot per l'intero movimento, che premia il lavoro della macchina organizzativa dopo lo stop forzato per la pandemia. Non potevamo che iniziare da Terracina, sempre più la culla del beach volley laziale, sottolinea il presidente regionale Fipav Andrea Burlandi.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 19 Giugno 2021, 05:01