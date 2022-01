Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:02

L'EVENTO

L'associazione culturale Pedalando nella Storia Maurice Garin presenta la Cicloavventura Barletta-Formia-Roma: sulle strade della Freccia del Sud, nel 70° anniversario della nascita di Pietro Mennea. L'evento cicloturistico, che si terrà da mercoledì 19 gennaio a sabato 22, è spalmato su quattro tappe per un totale di 550 km con un dislivello di 4.800 m circa. La partenza è fissata domani a Barletta per arrivare allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea all'interno del Foro Italico di Roma, passando per Formia nella giornata di venerdì 21.

L'obiettivo è di conciliare l'educazione delle giovani generazioni alla pratica sportiva in modo sostenibile per l'ambiente e Formia non poteva non ricordare una icona come Mennea, che qui costruì insieme ad altri campioni del passato le imprese più suggestive ed emozionanti sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo - Formia è sempre stata la culla dello sport mondiale grazie alla sua storia e soprattutto al nostro gioiello che è il Centro di preparazione olimpica».

Nel novembre 2015, nell'ambito del 60esimo anniversario del Centro di preparazione olimpica Bruno Zauli commenta l'assessore allo Sport Eleonora Zangrillo gli fu intitolato il viale con la targa raffigurante la scritta Viale Pietro Mennea. 1972 WR, regalando il giusto tributo ad un uomo che a Formia si forgiò come atleta e come uomo, un personaggio schivo e silenzioso, che preferiva far parlare di sé in pista. La nostra città è particolarmente legata alla sua figura e questa iniziativa rappresenta l'occasione migliore per rievocarne le gesta.

Undici i ciclisti partecipanti, tra loro anche tre atleti paralimpici, Graziano Gallusi e Lorenzo Genovese, entrambi non vedenti, che pedaleranno con le rispettive guide sui tandem, e il colonnello Carlo Calcagni vittima negli anni '90 di un'intossicazione da uranio impoverito