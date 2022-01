Martedì 11 Gennaio 2022, 05:01

VOLLEY

Sarà Fabio Soli, coach della Top Cisterna a guidare la nazionale di pallavolo della Estonia. La Federazione dello Stato baltico ha deciso che sarà il tecnico modenese a sostituire Cédric Enard sulla panchina della rappresentativa estone. Due anni fa proprio il francese era stato preferito a Soli che ora si prende la rivincita. «Fabio ha dimostrato di poter guidare con successo squadre molto diverse. La sua esperienza nel campionato italiano e la conoscenza della pallavolo in generale gioveranno sicuramente allo sviluppo della nostra nazionale - ha commentato Hanno Pevkur presidente della Federvolley estone - Il feedback di diversi giocatori rafforza la nostra convinzione di aver fatto la scelta giusta per la crescita della squadra e degli atleti. È importante, inoltre, che il nuovo tecnico trasmetta agli allenatori estoni le sue conoscenze e le metodologie di allenamento di uno dei movimenti pallavolistici più forti al mondo».

Per Fabio Soli, che prima di arrivare a Cisterna ha allenato Monza, Ravenna e Sora, ed è stato vice di Bonitta sulla panchina della nazionale femminile, si tratta della prima avventura internazionale. Una sfida professionale importante con una squadra che ha voglia di crescere ed affermarsi sul panorama pallavolistico europeo. Soli inizierà questa sua nuova avventura ad aprile con la preparazione per le prime sfide della European Golden League e la qualificazione agli Europei «Avevo avuto già una bella sensazione due anni fa - ha detto Soli - e questa volta mi è bastato parlare con il presidente della Federazione Estone, Hanno Pevkur, per prendere una decisione. Guidare una nazionale era un traguardo a cui ambivo da quando sono primo allenatore e sono convinto che questa è la scelta giusta perché sia io che la nazionale estone vogliamo crescere. Spero di trovare giocatori di talento e di dimostrare che la pallavolo estone ha grandi potenzialità per il futuro».

Nel frattempo, tornando alla pallavolo di casa nostra, la Lega Volley ha ufficializzato altri rinvii delle gare del campionato di SuperLega a causa degli atleti positivi al Covid. Dopo la gara che avrebbe dovuto giocare il 5 gennaio contro Verona, la Top Volley dovrà saltare anche la trasferta prevista per domenica prossima 16 gennaio a Vibo Valentia. Otto atleti della Top risultano ancora positivi al Covid e pertanto, secondo il regolamento che prevede che con più di tre positivi le squadre non possono scendere in campo, l'attività agonistica potrà riprendere solo alla fine del periodo di quarantena. La situazione generale già critica si va complicando ulteriormente e sono salite a 17 le gare rinviate che dovranno essere recuperate con turni infrasettimanali che metteranno a dura prova la tenuta fisica di alcune squadre costrette a giocare a ritmi serratissimi. Che succederà è difficile a dirsi. Tra le partite da recuperare anche una gara del girone di andata, quella tra Piacenza e Vibo.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA