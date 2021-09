Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

SCHERMA

La stagione schermistica entra nel vivo. Dopo una stagione tribolata, da domenica 5 settembre fino al 12 occhi puntati sugli allenamenti collegiali Azzurrini 2021 dell'under20. Sarà Piani di Luzza a Forni Avoltri (Udine) ad ospitare il ritiro del fioretto femminile e maschile guidato dal responsabile d'arma Andrea Cipressa. In Friuli tra le convocate c'è anche l'enfant prodige formiana Guia Di Russo (Frascati Scherma), che a maggio sulle pedane di Riccione si laureò vicecampionessa italiana cadette (U17). Un talento in ascesa, al primo anno Giovani, seguito ai Castelli dal maestro Fabio Galli della palestra Simoncelli, che esplose nel 2018 quando al Gpg Renzo Nostini nella città romagnola vinse il suo primo titolo tricolore. Guia, che quest'estate si è allenata a Formia al Centro Bruno Zauli con la Poligolfo di atletica leggera, vanta l'argento ai Giochi del Mediterraneo 2019 di Cagliari. E' una figlia d'arte: papà Fabio, notaio, anche lui pluricampione italiano e Mondiale Master nel fioretto, è cresciuto nel Club Scherma Formia: fu bronzo nell'89 ai Mondiali U20 e argento alle Universiadi di Buffalo del '93 davanti al fratello Andrea. I Di Russo sono una famiglia di schermidori: il piccolo Manfredi è tra le nouvelle vague nella stessa specialità. Tornando agli stage degli U20 sarà il Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare a Vigna di Valle la base operativa della spada femminile e maschile. A Bracciano l'unica portacolori pontina sarà Elisa Treglia del Club Scherma Formia, seconda agli ultimi tricolori Cadetti: nello staff del coach Sandro Cuomo lavorerà anche il maestro tirrenico Francesco Leonardi, che ha vissuto con il suo team un'annata importante con il sesto posto terza tra le società civili della squadra di spada maschile al campionato italiano assoluto a squadre di serie A1. Primo test il 2-3 ottobre con la prova regionale valida per la qualificazione agli Assoluti che nel 2022 si terranno a Courmayer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA