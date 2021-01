L'EMERGENZA

Il ginepro coccolone con i suoi giganteschi cespugli che intrappolano la sabbia e la proteggono dai fenomeni erosivi cresce da tempo immemore nel retroduna dove prospera la macchia mediterranea che di solito non viene colpita dalle mareggiate.

In questi giorni in cui il mare sta fagocitando con ingordigia l'arenile di Sabaudia le onde sono arrivate a lambire anche quelle specie arboree strappandole via o lasciando le loro radici prive di una sostegno.

Il maltempo sta flagellando il litorale sabaudiano con una violenza inaudita. Erano molti anni che il fenomeno non si manifestava con questa forza. La spiaggia, in diversi punti del lunghissimo lungomare di Sabaudia, è praticamente scomparsa. Il mare ha cancellato metri di arenile ed è giunto al piede dunale trascinando via tutto quello che ha incontrato.

Un duro colpo per un ambiente che rientra nel Parco Nazionale del Circeo e che andrebbe protetto e tutelato. Il tratto più colpito quello da Sacramento e la Bufalara dove le passerelle di legno che consentono la discesa a mare non hanno più sostegno e sono sospese nel vuoto. Ma non va meglio nemmeno nella zona di Caterattino dove il fenomeno avviene a ridosso del canale che unisce il lago al mare. Così come un'importante erosione è segnalata nella spiaggia adiacente lo stabilimento La Capanna. Alcuni operatori del lungomare sono dovuti correre ai ripari utilizzando dei sacchi di juta pieni di sabbia per proteggere le loro strutture. Il Comune ha provveduto ad interdire alcune discese in quanto finiscono a strapiombo sull'acqua e sono pericolose. Si è reso necessario anche ripulire l'asfalto da cumuli di sabbia che mettono a rischio la circolazione stradale. Uno scenario davvero desolante con la protezione civile comunale e con i volontari dell'Anc impegnati nel monitoraggio costante della situazione.

«Se non si penserà a fare degli interventi strutturali sarà sempre peggio lamenta Mario Gangi, presidente del Sindacato Italiano Balneari della Provincia di Latina Dopo una mareggiata di tale entità le successive anche se sono violente creano comunque danni ingenti in quanto l'acqua non incontra ostacoli essendo stato il percorso spianato dalla precedente che ha scavato fin sotto la duna. Le onde arrivano fin sotto il piede dunale perché ormai la spiaggia è scomparsa. La situazione è nota a tutti. Il Sib ha redatto, lo scorso anno, un progetto che coinvolge i Comuni di Latina, capofila, Sabaudia e Terracina e che è stato depositato in Regione. È passato un anno e non se n'è saputo più nulla. Inoltre dal 2009 esiste un progetto per il ripascimento di 800 metri di costa al largo di Caterattino conclude Ganci - In passato esistevano una duna, una preduna e la spiaggia. Ora la duna alta è completamente esposta perché uno spazio di 15 20 metri è stato portato via dal mare».

Ebe Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA