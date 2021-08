Giovedì 12 Agosto 2021, 05:00

VOLLEY

Arriva da lontano, dall'Australia, il nuovo centrale della Top Volley Cisterna, Aidan Zingel. Da lontano per modo di dire, poiché è ininterrottamente dal 2010 che questo ragazzone di 2 metri e sette centimetri gioca nel campionato italiano di Superlega, con un solo passaggio in A2. Sette anni a Verona, una stagione a Trento, poi Castellana Grotte, Reggio Emilia (A2), ancora Verona e ora Cisterna. Aidan Zingel, 31 anni, nativo di Wollongong, città di 65.000 abitanti sulla costa Sud dell'Australia, a circa 80 chilometri di Sydney, dovrebbe rilevare nel ruolo di centrale il canadese Arthur Szwarc che da questa stagione passerà a schiacciare nel ruolo di opposto nel quale si è cimentato con ottimi risultati e, a quanto pare, anche con soddisfazione personale, nel trascorso campionato sostituendo l'infortunato Giulio Sabbi. Completano il reparto centrali il nazionale tedesco Tobias Krick ed Elia Bossi. Come tutto il resto della squadra anche l'australiano ha tanta voglia di ricominciare e questi primi giorni servono da ambientamento. Sono contento della scelta fatta - ha commentato Zingel - Sono arrivato in una società storica per la Superlega italiana, ma soprattutto in un club estremamente organizzato, che non lascia davvero nulla al caso. La società arriva da una stagione non proprio esaltante e ha voglia di riscattarsi alla grande. Siamo una squadra nuova, con gente che, come me, ha voglia di voltare pagina e, soprattutto, di trovare continuità nel proprio lavoro. In sostanza, ognuno di noi ha voglia di giocare, di sentirsi protagonista in questo gruppo. Ci sono tutte le premesse per far bene. A due giorni dall'avvio della preparazione il lavoro comincia a pesare e ancora non si è partiti con la tecnica. Stiamo lavorando molto in questi giorni dal punto di vista aerobico, ma la fatica viene compensata dal fatto che, piano piano, si sta cementando un gruppo davvero molto bello, nel quale mi sto trovando a meraviglia. Siamo già andati a cena tutti insieme e poi abitiamo abbastanza vicini, aspetto non secondario per cementare il gruppo. Vivere la città, che non è molto grande, tutti insieme, a mio avviso fa bene a noi, come all'ambiente pallavolistico e non di Cisterna, che ha voglia di appassionarsi ancor di più alla squadra. Molto, chiaramente, dipenderà dal nostro comportamento su campo Zingel è arrivato a Cisterna con il suo inseparabile Moose, un cucciolo di pastore tedesco. Speriamo che non si lamenti troppo e che non sia troppo vivace quando io sarò fuori per gli allenamenti. Non vorrei creare problemi ai vicini di casa ma anche e soprattutto che mi lasci riposare perché con i carichi di lavoro che andranno aumentando, ne avrò davvero bisogno.

Gaetano Coppola

