Sabato 14 Agosto 2021, 05:02

IL CASO

La Asl di Latina fa ancora i conti con i disagi causati dall'attacco hacker al sistema informatico della Regione Lazio che ha costretto, dal 1 agosto scorso, a rimodulare i servizi all'utenza aggirando l'ostacolo ma rallentando purtroppo le normali procedure. E' il caso ad esempio delle nuove prenotazioni di prestazioni ambulatoriali, visite e diagnostica strumentale che già da diversi giorni sono disponibili, con prescrizione del medico di medicina generale, alla mail segreteriarac@ausl.latina.it. Gli utenti quindi possono presentarsi agli sportelli dove gli operatori provvedono a registrare manualmente la richiesta che verrà presa in carico ed evasa secondo le classi di priorità. La stessa registrazione manuale avviene da ormai diverse settimane anche per le somministrazioni di vaccino, anche se la piattaforma di prenotazione è stata ripristinata. Ora l'azienda sanitaria comunica che un ulteriore disagio riguarda anche l'invio degli ordini elettronici, che è stato formalmente sospeso. Gli ordini per l'acquisto di beni e per l'erogazione di servizi per via elettronica dovranno invece essere inviati per le vie tradizionali, attraverso i vecchi metodi della mail o del fax. Si rende noto precisa la Asl in una nota - che, con riferimento ai soli ordini inviati per le vie tradizionali a causa della non accessibilità dei sistemi informatici, il mancato inserimento dei riferimenti costituenti la tripletta dell'ordine in fattura da parte del fornitore, non sarà ostativo alla liquidazione della fattura stessa. In considerazione del fatto che la fornitura promana da un processo di ordinazione non gestito tramite Nso (nodo di smistamento ordini), gli estremi dell'ordine, emesso per vie tradizionali, potranno essere indicati nel blocco dati ordini d'acquisto della fattura elettronica.