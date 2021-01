© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIOSono due gli obiettivi del Frosinone in questo inizio di anno nuovo, centrare la prima vittoria del 2021 ed effettuare in classifica il sorpasso su una delle dirette concorrenti nella cosa verso la Serie A. Eh, sì sulla Spal dell'ex tecnico giallazzurro Pasquale Marino che oggi (fischio d'inizio alle 18, arbitro Sozza di Seregno) sarà di Scena al Benito Stirpe contro i ciociari che, a causa del Covid, continuano ad essere in piena emergenza. Infatti, sono ancora 11 i giocatori di Nesta positivi, nella stragrande maggioranza i big della rosa: Ariaudo, D'Elia, Bardi, Carraro, Maiello, Rohden, Capuano, Volpe, Salvi, Curado e Ciano che, però, resterà fuori per un paio di mesi dopo l'infortunio al ginocchio.LA CLASSIFICAGli estensi sono quinti con 26 punti, i frusinati settimi con 25, ma con la partita in trasferta contro il Pisa da recuperare, dopo il rinvio chiesto e ottenuto dal club del presidente Maurizio Stirpe proprio a causa dei troppi (erano 13) casi di positività al virus all'interno del gruppo-squadra. Gli ospiti vengono da due sconfitte di fila, quella ad Ascoli e l'altra in casa nell'ultimo turno con il Brescia che ha lasciato anche una scia di polemiche e, pertanto, scenderanno allo Stirpe col dente avvelenato. Non sarà facile affrontarli, insomma, però la rabbia dei padroni di casa non sarà certo minore. Anzi come ha detto alla vigilia lo stesso Nesta per spronare la squadra decimata dal Covid contro la Spal dobbiamo dare tutto quello che abbiamo dentro anche perché poi avremo modo di rifiatare visto che ci aspetta una breve sosta. E il Frosinone ha già dimostrato - ne sa qualcosa il Pordenone - che nelle avversità non si piange addosso, ma moltiplica le forze per essere più forte dell'avversario di turno e, soprattutto, del maledetto Covid che gli sta rendendo ancora più problematico il cammino. In settimana, comunque, Nesta ha recuperato Novakovich, Brighenti e Giordani che, infatti, figurano nella lista dei 20 convocati per la sfida di questa sera in casa con la Spal. E, almeno i primi due, potrebbero partire titolari nel più che probabile 4-3-1-2 del tecnico ciociaro.IL NODOQualche nodo rimane e verrà sciolto soltanto in extremis. Uno riguarda proprio Brighenti. Se, infatti, il capitano dovesse partire dall'inizio, prenderebbe il posto di Gori che contro il Pordenone, per esigenze di formazione, aveva giocato come difensore centrale. Di conseguenza il cobra avanzerebbe a centrocampo nel suo ruolo naturale per dare concretezza e cattiveria agonistica all'intero reparto. In caso contrario, Gori verrebbe schierato di nuovo in difesa accanto a Szyminski e a quel punto sulla fascia mediana come un effetto domino, prenderebbe corpo un ballottaggio tra Boloca, Vitale e Tabanelli, due dei quali affiancherebbero Kastanos. A quanto se ne sa, però, le condizioni di Brighenti rientrato solo da qualche giorno dopo essere guarito dal Covid, sarebbero soddisfacenti e tali da permettere a Nesta di ridargli la fascia da capitano e di guidare, in assenza di Ariaudo, la difesa a quattro dei padroni di casa. Pertanto, a meno di sorprese sempre dietro l'angolo, il 4-3-1-2 del Frosinone dovrebbe vedere inizialmente in campo Iacobucci in porta, Zampano, Brighenti, Szyminski e Beghetto a formare il reparto arretrato, Boloca, Gori e Kastanos trio di centrocampo, Tribuzzi trequartista a sostegno delle due punte Novakovich e Parzyszek. In panchina stavolta Nesta, rispetto alla gara interna pareggiata in rimonta (1-1) con il Pordenone, avrà più possibilità di scelta. Potrà, infatti, contare sulla disponibilità di 2 giocatori di movimento come Vitale e Tabanelli (a meno che non partiranno titolari), del secondo portiere Marcianò e di 6 giovani della Primavera, per la precisione del portiere Trovato, del difensore Giordani, dei centrocampisti Peres e Coccia, degli attaccanti Morelli e Vitalucci. In mattinata tamponi per i giallazzurri convocati e per i membri del gruppo-squadra. Infine, delle altre pretendenti al salto di categoria, la capolista Empoli sarà impegnata in trasferta contro il Cosenza, il Venezia ospiterà il Pisa, il Monza farà visita al Lecce, il Cittadella all'Entella e l'altra capolista Salernitana se la vedrà in casa col Pordenone.Maurizio Di Rienzo