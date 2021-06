IL CASO

«È impossibile ripristinare in piena sicurezza la mobilità sul ponte sul fosso Mascarello» a Foce Verde (Latina), in quanto «la situazione della struttura è tale che, anche dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, con il ministero che ha reso più stringenti le verifiche, nessun tecnico si assumerebbe la responsabilità. Valuteremo la possibilità di un accesso pedonale per la stagione estiva, ma occorrono altre verifiche. Intanto, chiediamo alla Polizia municipale, per la fruibilità del traffico in zona».

Così l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Emilio Ranieri, ha risposto ieri in question time all'interrogazione di Vincenzo Valletta (Lega) sulla situazione del ponte, chiuso da ormai un anno.

Ranieri ha ricordato l'accordo di programma tra Comune, Regione e Sogin, con quest'ultima che si accollerà le spese di 1,7 milioni di euro per ricostruire il ponte.

L'ITER

«Nel 2019 - continua l'assessore Emilio Ranieri ricostruendo tutti i passaggi della vicenda - era stato fatto un quadro economico di 694mila euro solo per un primo ripristino strutturale, ma neanche sarebbe stato conforme alle ultime normative. Dopo il crollo del Ponte Morandi, si è avviata l'interlocuzione con Sogin, che ha dovuto attendere di definire la propria posizione sui fondi, giunta il 12 ottobre 2020; nel febbraio 2021, è stato siglato l'accordo e il ponte sta per essere affidato a Sogin che affiderà gli incarichi per le prime indagini geologiche, in corso di preparazione: la società intende donare al Comune un ponte efficiente».

An. Ap.

