Domenica 17 Ottobre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

Quinta giornata di campionato con Aprilia e Formia chiamate rispettivamente a confermare l'ottimo momento e a trovare il riscatto dopo una partenza a ostacoli.

QUI RONDINELLE

L'Aprilia alle 15 riceve la squadra sarda dell'Atletico Uri.

«Affrontiamo una neopromossa. I sardi, sono un avversario molto fisico e strutturato, con in rosa giocatori validi. Sarà una partita molto più difficile di quanto si è portati a credere. Bisogna stare molto attenti, concentrati e mettere in campo la determinazione giusta per vincere i duelli individuali avverte l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Quando si incontrano squadre fisiche l'importanza dei contrasti è fondamentale perché se ne esci vincitore hai più possibilità di ottenere il risultato. Abbiamo voglia di disputare una grande gara. L'importante è concentrarsi sulla prestazione». L'Aprilia, tre vittorie negli ultimi tre incontri, vuole il poker di successi per certificare l'ottimo periodo che la vede dall'inizio dell'attività agonistica imbattuta. «Il gruppo sta bene. Chiaramente i risultati che abbiamo ottenuto aiutano a lavorare bene. Questa positività non ci deve ingannare. Dobbiamo avere grande entusiasmo ma non ci deve mancare anche un grande equilibrio che ci permetterà di affrontare al meglio questa sfida con un avversario molto fastidioso conclude il mister L'equilibrio sarà la componente, l'elemento che dovrà accompagnarci per tutta la stagione. Sappiamo che l'obiettivo ce lo costruiremo con il lavoro duro e intenso. Dobbiamo pensare a fare un passo alla volta partita dopo partita».