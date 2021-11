Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

CALCIO, SERIE D

Un'Aprilia consapevole dei risultati fin qui raggiunti, è sua la seconda piazza del girone G, scende in campo, alle 14.30, a Genzano dove affronta la Cynthialbalonga. La gara vale per il secondo turno della coppa Italia di serie D. Il club biancoceleste, per mentalità e spirito, gioca tutte le partite con la stessa determinazione e concentrazione ed anche se è prevedibile qualche rotazione tra i giocatori, scende in campo per effettuare una buona prestazione e possibilmente per passare il turno della competizione tricolore. «È una partita cui teniamo. Speriamo di fare qualche cambio ma metteremo in campo sempre una formazione competitiva. Abbiamo sempre sostenuto che la nostra rosa è livellata e finora chiunque abbia giocato ha sempre fatto molto bene sottolinea il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Mi aspetto che chiunque giochi sia motivato e faccia una grande partita su un campo difficile contro una squadra molto forte. I nostri avversari stanno attraversando un momento difficile ma possiedono i valori per far bene e per risalire nella classifica del girone G. Loro, feriti nell'orgoglio, dopo la sconfitta ad Artena ci terranno molto nel fare una bella partita. L'importante è fare una grande gara. Come ci comportiamo in casa dobbiamo cercarlo di farlo in trasferta». Attualmente è complicato tirare verso la porta apriliana questo per l'ottimo rendimento del reparto difensivo e in generale di tutti i componenti della squadra che in fase di non possesso raddoppiano, pressano e non lasciano spazi agli avversari. Uno che macina chilometri e chilometri è Jacopo Succi sempre pronto nel fare la spola dalla difesa all'attacco e viceversa. Tutta questa corsa è coniugata da buone giocate tecniche e da intelligenti inserimenti centrali e laterali. «Siamo concentrati partita per partita. Vogliamo giocarci tutte le partite, in campionato e in coppa Italia, allo stesso modo. Non ci possiamo permettere di abbassare ritmo e intensità né in allenamento che in campionato. Siamo una squadra giovane con un mix di esperienza e ragazzi di Lega spiega Jacopo Succi, che in passato ha indossato la casacca della Cynthialbalonga Dobbiamo andare avanti per questa strada, non guardare la classifica, ma impegnarci al massimo negli allenamenti settimanali e durante i novanta minuti di gara». Il simbolo collettivo della crescita apriliana fisica e tecnica può essere rappresentato dal classe 2002 Giovanni Bernardini, che al terzo anno di D, in questa stagione è andato in rete per due volte: «Sono contento. Soprattutto per la squadra. Stiamo svolgendo un buon lavoro. Andiamo lì per portare a casa il risultato».

Dario Battisti

