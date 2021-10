Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

E sono sei. L'Aprilia supera con un eloquente 3-0 la formazione sarda del Lanusei portando a sei il numero dei successi consecutivi e per 24 ore è prima nella classifica del girone G. Inizio gara al fulmicotone per l'Aprilia che dopo una manciata di minuti scuote già una delle reti delle porte del Quinto Ricci.

L'azione vincente che porta alla segnatura di Njambe è prolungata e precisa con la palla che gira tra le gambe dei giocatori pontini per molti secondi e viene trasmessa tra gli uomini di mister Galluzzo oltre dieci volte. La sfera giunge a Pezone, sul quale compie un miracolo il portiere sardo Palombo che devia sulla traversa ma sulla respinta del legno è in agguato Njambe che scaraventa in rete.

Il gol subito costringe il Lanusei a cambiare l'atteggiamento tattico di attesa in uno un po' più propositivo. I sardi aumentano il possesso della palla ma non riescono ad impensierire l'Aprilia fino al 30' quando un'evidente titubanza della difesa pontina permette a Vari di calciare a colpo sicuro verso la porta ma un bel intervento di Salvati sbroglia la situazione.

Dopo qualche giro della lancetta dei minuti capitan Pollace e compagni rimettono i piedi nell'area sarda dove Njambe con un insidioso rasoterra chiama al tuffo l'estremo difensore isolano. La seconda frazione di gioco comincia come la prima, con i giocatori in biancoceleste che alzano le braccia al cielo in segno di giubilo per la rete di Succi, abile a capitalizzare un pregevole scambio a un tocco fra Pezone e Njambe, con quest'ultimo che confeziona un assist con il contagiri per l'incursione centrale di Succi che davanti al portiere con calma glaciale infila il pallone a fil di palo. Il Lanusei risponde con una staffilata da media distanza di Meledandri sul quale Salvati in tuffo devia in angolo. L'Aprilia guida la partita a suo piacimento è al 19' sigla la terza marcatura con Bernardini, che entrato in campo da qualche minuto, dal limite dell'area con un tiro a giro deposita la palla in rete.

Mercoledì 3 novembre l'Aprilia fa visita al Cynthialbalonga per la gara valevole per il secondo turno di Coppa Italia.

Dario Battisti

