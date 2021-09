Domenica 12 Settembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

L'Aprilia batte 3-1 la Nuova Florida e accede al primo turno di coppa Italia. Buon inizio gara dell'Aprilia, che appena intravede la possibilità di puntare a rete non si fa certo pregare e nel primo quarto d'ora va alla conclusione con una staffilata di Nijambe che termina sull'esterno della rete, con un colpo di testa di Cruz, che dopo una pregevole manovra collettiva non inquadra la porta e con Pezone che servito da Nujambe si trova davanti al portiere Giordani ma il suo secco tiro viene respinto dal palo. Sono sempre gli uomini di mister Galluzzo a vivacizzare l'incontro. Prima con un bel diagonale di Succi, fuori misura di un paio di metri e successivamente con un'azione congiunta Pollace-Cruz che si materializza con un interessante cross sul quale i loro compagni non riescono a completare la deviazione decisiva. La Nuova Florida innesca qualche attacco che viene neutralizzato dalla retroguardia apriliana. Nel secondo tempo la Nuova Florida mostra una differente verve ma è l'Aprilia a divorarsi una grande occasione prima con Nijambe e poi con Cruz che con la porta spalancata manda la palla alta. Poco dopo Salvati compie una prodezza su una testata di Tamburlani ma al 17' si deve inchinare alla conclusione ravvicinata di Persichini. Il vantaggio ospite dura pochi minuti. Cruz alla prima rete con la casacca pontina pareggia. Ormai ci sono continui capovolgimenti di fronte e i calciatori si gettano negli spazi aperti con relativa facilità. Pezone con una bordata finalizza un'ottima e intelligente azione di Succi e Cruz e al 42' Falasca realizza la terza rete che sancisce definitivamente lo score del match.

IL TABELLINO

Aprilia: Salvati, Rosania, Succi, Pollace, Falasca, Pezone. Cruz, Nijambe, Mattarelli (22' st De Crescenzo), Bianchi, Mannucci All. Galluzzo

Nuova Florida: Giordani, Moretti, Miola, Oliana, Galardi (35' st Gambioli), Svidercoschi (28' st Scognamiglio), Capparella (44' st Mattei), Tamburlani, Vannucci, Contini (28' st Costanzelli), Persichini (35' st Di Bari)

Arbitro: Bracaccini di Macerata

Reti: 17' st Persichini (NF), 24' st Cruz (A), 39' st Pezone (A), 42' st Falasca (A) Note. Ammoniti. Pollace, Capparella, Succi, Pezone.

Dario Battisti

