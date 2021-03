CALCIO, SERIE D

L'Aprilia, in trasferta contro la Recanatese, non ha alternativa. Non può sbagliare la partita. Il match, alle 14.30, è il recupero delle decima giornata del girone di andata. I pontini, nelle prime tre giornate del ritorno hanno affrontato alcune delle migliori formazioni del girone F: Campobasso, Castelnuovo Vomano e Castelfidardo e nonostante tre ottime prestazioni hanno ottenuto un solo punto. Questa frenata ha rigettato l'Aprilia nella zona pericolosa della graduatoria. «Abbiamo giocato con tutte alla pari e forse qualcosa di più. Le nostre prestazioni sono state importanti. Queste ci confortano per come stiamo affrontando questo girone di ritorno. Nonostante le ottime performance abbiamo conquistato un solo punto spiega il direttore generale, Luigi Visalli Sappiamo che il nostro vero campionato è iniziato, negli ultimi due mesi e mezzo, quando abbiamo trovato la nostra quadratura che è ancora da ultimare. Ci può stare raccogliere poco contro il Campobasso, il Castelnuovo Vomano e il Castelfidardo ma meritavamo ben altro. Rimaniamo fiduciosi perché se le prestazioni continuano a rimanere queste devono per forza arrivare i punti». Bisogna stringere i denti ed essere più precisi e concreti in zona gol. «Esprimiamo un buon calcio. I ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo cercare di rimanere più in partita per tutti i 90 minuti. Capire i momenti della gara e adeguarci di conseguenza quando la partita cambia, quando c'è il ritorno dell'avversario o magari quando lo stesso fa la partita bisogna rimanere compatti e uniti. Far passare il momento per poi riproporre il nostro tipo di gioco puntualizza il tecnico Giorgio Galluzzo Questa con la Recanatese è una sfida difficile. I nostri rivali sono stati costruiti per vincere. Dobbiamo avere la capacità di saper soffrire».

Dario Battisti

