Sabato 21 Agosto 2021, 05:00

Prosegue tra ripetizioni, esercitazioni tattiche ed allenamenti congiunti la preparazione atletica dell'Aprilia.«Rispetto alla passata stagione abbiamo cambiato qualcosa a livello di organico e ci vuole il tempo necessario per assimilare dei concetti nelle due fasi di gioco. In questa prima parte della preparazione sono emerse delle cose positive su cui continuare a lavorare» sottolinea il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo che con i ragazzi lavora in tutta quiete e serenità nell'attrezzato centro della Pineta di Liberti a Lido dei Pini: « Di positivo c'è che la squadra ha mostrato un buon coraggio e una personalità in fase di completamento. I giocatori hanno sviluppato bene determinate situazioni di gioco e creato, negli allenamenti congiunti, diverse occasioni da gol. Anche la predisposizione a smarcarsi, di andarsi a trovarsi gli spazi liberi e di aggredire una volta persa palla è un segnale positivo. Queste sono peculiarità importanti in quanto i giocatori cercano di mettere in campo quanto gli è stato chiesto durante questi giorni di lavoro». Con i carichi pesanti ancora presenti nelle gambe c'è il tempo per trovare quella brillantezza necessaria per affrontare, a settembre, i primi impegni ufficiali. «Sicuramente dobbiamo migliorare come ritmo ed intensità e fare significativi passi in avanti nella fase di non possesso, nelle scalate e negli scivolamenti difensivi. Essere più aggressivi sia quando si va in alto a prendere gli avversari sia quando siamo tutti dietro conclude il mister biancoceleste È l'inizio e bisogna ancora lavorare. L'importante è essere fiduciosi e pensare in termini positivi. Questo è un gruppo che mostra grande disponibilità. Mi aspetto una squadra furba, scaltra e che lotta e suda su ogni pallone».

Chi tira il gruppo con il proprio esempio è il capitano Gianluca Pollace «Sono molto contento ed orgoglioso di questo ruolo che mi ha affidato la società. Farò del mio meglio per onorare questa fascia puntualizza il difensore I carichi di lavoro si sentono. Credo che tutti insieme ci toglieremo delle soddisfazioni». L'Aprilia è sempre vigile sul mercato. «Il mercato non è mai chiuso spiega il direttore sportivo pontino Stefano Stigi Tra qualche giorno faremo il punto della situazione e vedremo se per caso c'è la necessità di guardaci intorno per qualche profilo importante. Al momento stiamo valutando i nostri calciatori».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA