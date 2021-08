Domenica 29 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

Aspettando l'uscita dei gironi l'Aprilia si divide tra esercitazioni tattiche, lavori fisici, allenamenti congiunti ma non dimentica di strizzare l'occhio al mercato. La composizione dei raggruppamenti è stata ulteriormente rimandata e non è da escludere che si arrivi, per i diversi ricorsi al Tar presentati da alcuni club, al varo a settembre. Ricordiamo che le date scelte dalla Lnd per l'inizio delle due competizioni sono il 12 settembre per la prima gara di Coppa Italia di serie D e il 19 per quella del campionato. La preparazione dei pontini continua negli impianti della Pineta dei Liberti di Lido dei Pini. Nell'allenamento congiunto con il team di Eccellenza Atletico Lodigiani finito 4-3 per l'Aprilia il tecnico apriliano ha avuto delle risposte da parte dei suoi ragazzi . «Ho visto dei miglioramenti nelle uscite, nel pressing alto, nell'aggressività e sulle seconde palle. Dobbiamo essere un po' più bravi quando siamo dietro sottolinea Giorgio Galluzzo Complici anche i carichi di lavoro ci tirano in porta con troppa facilità e perdiamo ancora un po' troppi duelli. Questo è dovuto al momento. In questo periodo quando si gioca con squadre di categoria più bassa hanno voglia di aggredirti e metterti in difficoltà. Abbiamo effettuato una bella partita contro un'aggressiva Lodigiani. Il gol subiti ce li siamo fatti da soli». Al mosaico apriliano vengono inseriti di continuo dei nuovi tasselli. Da qualche giorno fanno parte della comitiva pontina l'attaccante Wilson Cruz che in carriera ha realizzato 84 gol in 254 presenze e i due centrocampisti di Lega 2003 provenienti dalla Vigor Perconti Gianmarco De Crescenzo e Matteo Proia.

Dario Battisti

