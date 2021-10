Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Il Giugliano è l'unica squadra a punteggio pieno del girone G. Dopo tre turni i campani veleggiano a quota 9, ma alle spalle incalza il tandem formato da Arzachena - prossimo avversario domenica nello scontro al vertice e soprattutto l'Aprilia, splendida rivelazione che con il successo di misura (1-0) con l'Afragolese è a due punti dal primo posto. Una partita dominata dall'inizio alla fine ma risolta soltanto in pieno recupero dal centrocampista del 93 Gianmarco Falasca che manda in orbita le rondinelle, ancora imbattute tra campionato e Coppa Italia, competizione dove sono approdati al secondo turno (i trentaduesimi sono in programma mercoledì 3 novembre) dopo aver eliminato Team Nuova Florida e Ostiamare. Un momento d'oro, come certificato dalle parole del tecnico Giorgio Galluzzo, che ha sottolineato la prestazione senza sbavature della sua compagine: «La vittoria è stata meritata afferma Ottimo il primo tempo con tante occasioni non capitalizzate. Nella ripresa i nostri avversari sono usciti alla distanza, siamo stati più lenti nel giocare il pallone, ma i miei hanno gestito con attenzione e calma qualsiasi situazione. La pazienza nel gioco, unita ad una maggiore pressione e velocità, ci ha sospinto nella parte finale riuscendo a trovare la rete in extremis con un'azione corale. Peccato per l'espulsione a partita ormai finita (mancavano 30 secondi) di Njambe, un giocatore importante che ci mancherà nel difficile anticipo di sabato sul campo del Real Monterotondo Scalo». La strada è lunga, ma l'Aprilia sta confermando i propositi della vigilia con un rendimento finora impeccabile. «E' tutto frutto del lavoro d'équipe, fondamentale è dare il massimo e credere in quello che si fa permettendo ai giocatori di esprimersi al massimo». Ieri intanto il club pontino ha annunciato l'ingaggio del centrale difensivo del 2003 Simone Talamonti. «Ho trovato un gruppo molto forte spiega il neo acquisto ringrazio la società che mi accolto nel migliore dei modi, qui posso imparare tanto».

Dalla solidità dell'Aprilia al carattere indomabile di un combattivo Insieme Formia, che, sotto di 3-0 a Carbonia, è riuscito con una incredibile rimonta a raggiungere un prezioso pareggio in terra sarda con le firme di Camilli, Bozzaotre e Baglione. E' il primo punto per i biancazzurri, che smuovono la classifica dopo il doppio ko incassato con Nuova Florida e Arzachena. «Quando sembravamo sull'orlo del baratro siamo ritornati a galla al termine di una grande reazione commenta il tecnico Sasà Amato La prestazione gagliarda e lo spirito messo in campo ci devono stimolare in ottica futura. Addirittura potevamo anche vincere, ma va bene così. Siamo risorti».

Andrea Gionti

